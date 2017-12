Aguiar: “Esperamos que Crespo sea verdaderamente independiente”

Compartir Nota

Luego que el abogado Jorge Crespo fuera elegido como el nuevo Procurador General de la Provincia, el Secretario General de ATE y de la CTA rionegrinas Rodolfo Aguiar destacó la votación del Consejo de la Magistratura “Grande” y a la vez señaló que espera que el nuevo funcionario muestre verdadera independencia.

“Destacamos la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura y ahora esperamos que Crespo sea verdaderamente independiente, no ceda a ningún tipo de presiones, ni decepcione. Debe saber que no es común recibir el aval de oficialismo y oposición al mismo tiempo. Esto muestra que los rionegrinos necesitan funcionarios judiciales que no reciban órdenes de los Gobiernos”, manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y adelantó: “Esperamos que, con su llegada, los fiscales cambien su concepción meramente represiva de los conflictos sociales y comiencen a tener una intervención mediadora”.

Para el dirigente sindical no es un hecho común que Crespo haya sido avalado tanto por el oficialismo como por la oposición política, siendo éste un dato que deberá tener presente a lo largo de su gestión, para no subordinar su actuación a los poderes políticos de turno.

El máximo referente de los estatales también se refirió a las expectativas que existen en relación a que con su asunción se produzca un cambio en el abordaje de los conflictos sindicales y sociales, sin que los mismos sean criminalizados.

Aguiar consideró que el Código Penal no fue creado ni los cambios en el Código Procesal producidos para resolver los conflictos de esta índole, sino que los mismos deben ser resueltos por las patronales y los poderes ejecutivos municipales, provinciales o nacional.

Por último, el referente gremial señaló que la intervención del Ministerio Público Fiscal debería ser mediadora frente a las demandas de los trabajadores y no tornarse una parte interesada como ocurre en la actualidad, defendiendo solo los intereses de los más poderosos y no los derechos de los más débiles que en todo vínculo laboral son los trabajadores.