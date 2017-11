TV: La temporada 11 de X-Files tiene fecha de estreno

Compartir Nota

La serie de culto de los `90 vuelve a la pantalla chica el próximo 3 de enero con una entrega de 10 episodios.

Mulder, Scully, “The Cancer-Man” y Skinner se enredarán nuevamente en historias paranormales y conspiraciones, luego del exitoso regreso del la serie en 2016 con 6 episodios que dejaron abiertas grandes interrogantes sobre la “mitología” del show.

El reparto estará integrado por los icónicos David Duchovny y Gillian Anderson, William B. Davis además de Mitch Pileggi, Annabeth Gish, Robbie Amell, Lauren Ambrose, Karin Konoval, Barbara Hershey y Haley Joel Osment.

Ver trailer subtitulado

Según dio a conocer Chris Carter en la New York Comic Con, uno de los aspectos centrales que se explorarán en la mitología de la nueva temporada, será la búsqueda William, el hijo de Scully y Mulder. El creador de X-Files también anticipó que habrá 8 episodios de los llamados “monstruos de la semana” con el aporte de los grandes guionistas y directores que tuvo la serie en sus años dorados, como Darin Morgan, Glen Morgan y James Wong.

Ya está en marcha la cuenta regresiva. The truth is out there.