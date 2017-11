Grooming: Con una App hacen ingresar a las adolescentes a un megagrupo de WhatsApp

Compartir Nota

“Si no hacés lo que te decimos, vamos a matar a tu familia”, fue la amenaza de un hombre, el primer llamado, desde un número con característica de México. La víctima fue una niña de Centenario.

Como la adolescente se negó, volvieron a llamarla: “Tenés que bajar una aplicación (Waplog), porque la muerte de tu familia va ser más pronto de lo que pensás”.

La App que las lleva a un mega grupo de WhatsApp

“Ella bajó la aplicación y cuando la abre, ve que son miles de personas, de todo el mundo. Después una cierta cantidad empiezan a acosarla con imágenes pornográficas y a escribirle”, manifestó la mamá. La madre de la niña, indicó que constantemente recibía llamadas del mismo hombre, quien le decía que tenía que poner que estaba de acuerdo con lo que recibía, que se quería poner de novia.

Llegan a las víctimas a través de más de 15 aplicaciones

El subcomisario Pedro Güento, de Neuquen, señaló que existen otras 15 aplicaciones de este tipo y, para prevenir, recomendó estar cerca de los chicos, ver con quiénes se contactan en las redes sociales y advertirles sobre los riesgos.

Como proceder ante esta forma de Grooming

En caso de descubrir esta situación, Güento aconsejó no asustarse, no borrar nada, no seguir el juego y denunciar.

El subcomisario explicó que la aplicación se descarga en el celular y posibilita que la/el adolescente ingrese a un megagrupo de Whatsapp.

“Entre los contactos hay números del extranjero y locales. Del grupo toman el número del menor y luego se contactan por privado y establecen el vínculo, que empieza como una amistad y luego sube de tono y pasa a ser de tenor sensual y luego sexual”, explicó, y aclaró que constituye el delito de grooming o acoso a través de las redes.

Fuente LMNeuquén.com