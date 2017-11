Se dieron a conocer los feriados para el 2018 y 2019

Compartir Nota

Mediante el decreto 923/2017, el gobierno nacional confirmó que tanto el año próximo como en 2019 habrá tres feriados puente, el máximo establecido por la ley 27.399.



A través del decreto 923/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial de este viernes con la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Turismo José Gustavo Santos, se comunicó que serán feriados puente los días 30 de abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Son tres lunes que anteceden a los feriados del Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente.

El mismo texto adelanta los días que oficiarán de puente en 2019: 8 de julio, 19 de agosto y 14 de octubre.

La norma, sancionada por el Congreso a fines de septiembre, fue impulsada por legislador por Misiones Maurice Closs con la intención de fomentar el turismo interno. Si bien los feriados puente habían sido eliminados por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en enero pasado, la propuesta de Closs contó con el apoyo del oficialismo.

Más allá del esquema de feriados, la ley 27.399 establece como días no laborables para quienes que profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (Iom Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos (2) últimos días.

Por otra parte, fija como días no laborables para todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).

Los trabajadores que no prestaren servicios en las festividades religiosas mencionadas “devengarán remuneración y los demás derechos emergentes de la relación laboral como si hubieren prestado servicio”, dice el texto.