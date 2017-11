“A las prestadoras de servicio celular no les interesa El Cóndor”

Compartir Nota

Mario E. Sabbatella, legislador de Río Negro, se mostró molesto con la respuesta del ENACOM a su pedido de mejoría en el servicio celular en El Cóndor, “si los pliegos quedaron desactualizados, habrá que tomar las medidas necesarias para resolver el servicio a las mas de 1000 persona que residen en El Cóndor, más aún considerando que se ha transformado en un destino veraniego, y en los meses de Enero y Febrero hay más de 25.000 personas en el lugar, sin señal”.



A principio del 2017, con fecha 13 febrero, el legislador Mario Ernesto Sabbatella de Fuerza Nacional y Popular, elevó un pedido de comunicación al ENACOM y otros, para que tengan a bien solucionar la prestación de servicio celular en El Cóndor.

Argumentó que “El Cóndor es un barrio de Viedma. El censo del 2010 mostró que habitaban allí 754 personas, número que hoy se calcula arriba de 1000 en calidad de residentes, pero al ser un balneario, en el verano los días de semana llegan unas 10.000 personas y los fines de semana aumenta a 25.000 la asistencia de ciudadanos de los alrededores, muchos de ellos con propiedades en el lugar”.

Así y todo, la respuesta de ENACOM se limitó a detallar que los pliegos de bases y condiciones firmados en 1993, no lo obligan a prestar servicio en esa zona.

“Estoy realmente molesto con esta respuesta que se remite a pliegos firmados hace casi 25 años. Justamente si algo ha avanzado en ese lapso de tiempo son las telecomunicaciones, internet y la cantidad de dispositivos por habitante. Siento que han dejado el tema a la deriva y junto con esta negligencia, dejan a nuevos pueblos sin comunicación, con lo que eso implica en temas de seguridad, emergencias y demás cuestiones importantes” expresó el diputado provincial, a lo que agregó que “si bien es un problema de otro origen, en esos poblados costeros se padecen constantes cortes de energía – me consta que es así al menos en El Cóndor y en Lobería – y pienso en cuantas personas dejan de asistir a esos lugares por sufrir cortes de luz y además no tener señal de celulares. Para ser que hablamos de barrios de la capital de una provincia, la respuesta de ENACOM me parece demasiado liviana. En todo caso pongámonos a trabajar para solucionar el problema de servicio.”