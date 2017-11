El FpV de Choele tiene su primera pre candidatura confirmada

Compartir Nota

El abogado choelense Michael Díaz confirmó este jueves su intención de ser pre candidato por el Frente para la Victoria a la intendencia de Choele Choel.

Durante una entrevista ratificó su decisión de encabezar una lista y dejó entrever que quien lo acompañaría como presidenta de concejo sería la dirigente barrial Dora María Barbosa, quien actualmente se desempeña como funcionaria de la gestión de Daniel Belloso en el área de Habitat, Tierras y Viviendas.

“Dora es una dirigente que me gusta porque es una revolucionaria en el sentido de que no se queda quieta. Ante un problema busca siempre la mejor solución y vive generando ideas” – dijo Díaz llenando de halagos a quien sería su compañera de lista.

Hasta el momento, Barbosa no se ha expresado públicamente sobre el tema, aunque un detalle no menor es su aparición junto a Díaz en un encuentro partidario que sirvió para conmemorar el aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.

En lo que duró la entrevista, Díaz recordó su vida en Choele Choel desde sus primeros pasos en el barrio Maldonado donde nació en una humilde vivienda, los años que siguieron en el Villa Unión, su trabajo de adolescente como canillita en las gélidas noches para poder “bancarse” la vida y sus estudios, y la decisión que tomó un día de emigrar a Buenos Aires para estudiar abogacía.

“Siempre pensé en regresar algún día a Choele y retribuirle desde un cargo público todo lo que éste lugar me dió” dijo muy emocionado el ahora pre candidato a intendente.

Díaz sabe que hay mucho tiempo por delante hasta el 2019 pero, sin embargo, considera que no es apresurado su lanzamiento hacia la intendencia.

“No le tengo miedo al desafío de reconocer ahora y aunque falte mucho mi deseo de ser candidato a intendente. Además, yo hace mucho tiempo que vengo hablando de esto con amigos y con vecinos de la ciudad y he recogido expresiones de acompañamiento” consideró.

Aunque reconoce que en el medio pueden surgir otros “compañeros” dentro del justicialismo o del Frente con las mismas aspiraciones y entonces – asegura – “será el momento de sentarnos en una mesa de diálogo y con madurez decidiremos que es lo mejor para el partido”.

Fuente: 7enPunto