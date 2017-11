Neuquén rechaza pedido de Buenos Aires ante la AIC

Compartir Nota

El Bloque de legisladores del MPN manifestó su rechazo, a través de un proyecto de declaración, al pedido de la Provincia de Buenos Aires ante la AIC para obtener más erogación de agua del rio Negro con el objeto de irrigar 600.000 hectáreas de su territorio. Neuquén voto en contra del Plan Director propuesto por la provincia de Buenos Aires.

“Nuestra Constitución prevé que las provincias pueden celebrar tratados o acuerdos entre ellas cuando las aguas nacen en una provincia y traspasan sus límites a otra, permitiendo la construcción de consensos para todos los partícipes en relación al uso y aprovechamiento de los ríos compartidos” señalaron los diputados, quienes también advierten la “falta la intervención de las áreas pertinentes de la provincia del Neuquén, tales como la Subsecretaría de Ambiente, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la necesaria intervención de la Legislatura de Neuquén y el Ministerio de la Producción y Turismo” y agregan entre los argumentos que rechazan la solicitud de la Provincia de Buenos Aires “la falta definición de los términos sociales, ambientales, de desarrollo rural, industrial, urbanístico y energético, superficie y población, sobre la que debe desarrollarse el Plan Director”.

En la iniciativa, los diputados acompañan la postura tomada por el gobierno a través de su representante en la AIC “la solicitud formulada por la provincia de Buenos Aires en el seno de la AIC no se corresponde con los objetivos de un federalismo de concertación, no contempla el contexto actual, político, legal, técnico, ambiental de la cuenca hídrica y de las consecuencias que traería aparejada su concreción” señalan. Las decisiones tomadas por la AIC ante las necesidades de las provincias involucradas siempre se resolvieron por unanimidad y sin conflicto y hoy, se pretende distribuir el agua de la cuenca para que cada jurisdicción la tenga como elemento cautivo y para otros usos que no hacen a su fin y sobre todo por fuera de la Cuenca” finalizaron.

Antecedentes

El 4 de abril del corriente año, en ocasión de la reunión del Comité Ejecutivo de la AIC N°333, la provincia de Buenos Aires, presentó una nota diciendo que existe “la urgente necesidad de la distribución del uso del recurso hídrico superficial del Río negro para la provincia de Buenos Aires y solicita 201m3 por segundo de agua del Río Negro”. En la reunión señalada, se resuelve dar conocimiento a los gobiernos provinciales para que dieran su opinión sobre la necesidad de realizar un Plan Regulador Hídrico para la determinación de sus aspectos legales, técnicos, ambientales y políticos, a los fines de distribuir del agua solicitada por la provincia de Buenos Aires para ser usada fuera de la Cuenca a través de un trasvase del río Negro al río Colorado y riego en el sur de la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que los términos de referencia del Plan Regulador Hídrico fueron elaborados por la provincia de Buenos Aires.

En la siguiente reunión del Comité Ejecutivo de la AIC, N°334 realizada el 16 de mayo de 2017, se resuelve llevar adelante el Plan Director propuesto por la provincia de Buenos Aires, con el voto negativo de la provincia del Neuquén.

Los diputados provinciales advierten, en este sentido que “existe la Ley N°1906 en la vecina provincia de Río Negro que prohíbe el trasvase del Río Negro al Colorado. Entre el cúmulo de competencias que las provincias ejercen de manera exclusiva, le corresponde el dominio de sus recursos naturales existentes en su territorio, lo que incluye los cursos de agua”

El tratado de la AIC tiene por objetivo armonizar y compatibilizar la acción de las provincias y la Nación, teniendo en cuenta que una administración eficiente de los recursos hídricos no puede parcializarse por jurisdicciones y dado que el concepto de cuenca trasciende los límites políticos establecidos a cada una de las provincias involucradas.

Con la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales son del dominio originario de las provincias, entre ellos los hídricos. Son las provincias las que deben tomar las medidas necesarias en pos de un uso equitativo y razonable de las aguas compartidas, propendiendo a una obligada, pero también conveniente cooperación y solidaridad interprovincial, de la que resulta de suma ayuda, la redacción del artículo 125 de la Norma Fundacional, que autoriza a las provincias a realizar tratados interprovinciales.