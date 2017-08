Proyecto presentado: “Que la comisión solo la pague el dueño”

Compartir Nota

Desde la Unión de Inquilinos Neuquinos informan que el pasado 29 de agosto se presentó en la Legislatura Provincial, el “PROYECTO DE REFORMA A LA LEY N ° 2538 DE MARTILLEROS y CORREDORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN” , bajo el N ° 11033 Exp- P-063/2017.

Este proyecto propone que la comisión inmobiliaria sólo la pague el dueño, buscando “proteger” legislativamente a un sector muy amplio de la población, que se ve expuesto a un mercado inmobiliario abusivo, por el solo hecho de no tener vivienda propia.

Actualmente la Ley provincial N°2538 establece en concepto de Comisión Inmobiliaria, el 2% a cargo del LOCADOR y un 3% a cargo del INQUILINO del monto total del contrato. En su mayoría, las inmobiliarias de la provincia no solo desconocen, sino que infringen una ley impulsada por ellos mismos hace poco más de diez años. Los testimonios de inquilinos/propietarios y encuestas llevadas adelante por la UIN, exponen una realidad, en la que la mayoría de las inmobiliarias NO CUMPLEN con la LEY, llegando a cobrar más de un mes de comisión a los inquilinos y un promedio del 6% a propietarios. Esto no solo genera un gran perjuicio económico a los inquilinos, sino que también OBSTACULIZA el acceso a la vivienda a través del alquiler.

El proyecto propone que la comisión inmobiliaria, SOLO la PAGUE el dueño, ya que es quien contrata el servicio inmobiliario, pero también busca que a los propietarios se le cobre lo que corresponde, según lo establece la Ley provincial 2538.

En función a los antecedentes producidos hace unos días en la Legislatura porteña, donde se aprobó la semana pasada un proyecto de similares características, desde la UIN se comunicó que programarán reuniones con CADA DIPUTADO y DIPUTADA para realizar la presentación de forma personal, entregando el proyecto en mano y explicando los fundamentos del mismo.

“Confiamos que nuestros diputados tomarán el compromiso necesario, trabajarán en la propuesta, para así poder brindar a los INQUILINOS, la protección legislativa que tanto necesitamos.” afirmaron desde el movimiento de inquilinos.

