[Video] @Weretilneck: Viedma fue excluida para la instalación de la central nuclear

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció hoy la decisión de excluir a todo el ejido de Viedma de los posibles lugares para la instalación de una central nuclear para la producción de energía eléctrica. La medida se adoptó a partir del rechazo expresado por gran parte de la sociedad de la capital provincial a esta posible radicación. “La planta se ubicará en un lugar que cuente con el acuerdo de la comunidad”, expresó.

En su mensaje a la comunidad, distribuido a través de sus redes sociales y de la Secretaría de Medios, el Gobernador hizo mención que “científicos, personas de la comunidad nuclear y del ámbito de la energía, han manifestado claramente las ventajas de producir energía eléctrica a partir de usinas nucleares con la finalidad de no seguir contaminando a través de motores que consumen gas y consumen gas oil. No obstante, otros sectores de la sociedad han manifestado su rotunda oposición por diferentes motivos, mientras que otros han visto lo positivo de este emprendimiento a partir de las situaciones de falta de empleo, de falta de oportunidades para los jóvenes, con un Estado que está agotado y que no puede dar más trabajo a la gente en Viedma”.