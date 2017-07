Neuquén: inauguraron la nueva unidad oncológica móvil de Luncec

Compartir Nota

El gobernador Omar Gutiérrez participó este mediodía de la inauguración de la nueva unidad oncológica móvil de Lucha Neuquina de Lucha contra el Cáncer (LUNCEC) como parte de las celebraciones por los 43 años de trabajo ininterrumpido de esta organización en la detección temprana, educación y prevención de la enfermedad. Estuvieron presentes también la vicepresidenta primera de la Legislatura, Alma Sapag; la titular de Luncec, Nora Serrano; el obispo neuquino Virginio Bressanelli y la pastora del Centro Cristiano Esperanza de Plottier, Stefania Wiersma.

La flamante unidad tuvo una inversión de más de 70 mil dólares y en su adquisición y equipamiento participaron numerosas organizaciones civiles e instituciones gubernamentales de los tres poderes del Estado, tales como el ministerio de Salud y Desarrollo Social; el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y el Banco Provincia del Neuquén (BPN), entre otros.

De forma inmediata, la unidad móvil comenzará un recorrido por distintos sectores de la ciudad capital y el interior, que se iniciará esta semana en el barrio Bouquet Roldán de Neuquén, continuará luego por Plottier, Piedra del Águila y se trasladará después a varias localidades del Norte. El nuevo móvil cuenta con un equipo moderno que suma tecnología de última generación y que aportará mejor calidad en los estudios. También permitirá editar las imágenes con mayor resolución para captar mayor cantidad de información.

En el acto inaugural celebrado esta mañana en la sede de Luncec, ubicada en Islas Malvinas 1329 de Neuquén capital, el gobernador ponderó el accionar “de todo el equipo de la asociación por impulsar campañas preventivas a lo largo y ancho de la provincia y brindar este servicio esencial a nuestras mujeres”. Subrayó que “este ejemplo de vida contagia y genera más vida”, y manifestó que “este mamógrafo móvil va en la búsqueda de generar y fortalecer la vida, además de prevenir posibles enfermedades”.

Recordó que Luncec superó ya las 8.600 mamografías preventivas y describió que “un dato muy importante en cuanto a la relevancia de estos equipos adquiridos es que detectan mejor y más tempranamente el cáncer de mama hasta de un centímetro y, en consecuencia, en el 90 por ciento de los casos la enfermedad se cura. Miren que importante es llevar adelante este trabajo de detección, educación y prevención del cáncer”.

Gutiérrez rescató “en la figura de Nora Serrano y todo su equipo, este compromiso, esta energía, este coraje, este amor y esta solidaridad con la cual se fueron construyendo, minuto a minuto, día a día y año a año, estos 43 años de vida”.

“Acá hay vida y por ello los agradecidos somos nosotros, para seguir mancomunados y hermanados en esta causa”, dijo y reiteró “las gracias a la impulsora de este proyecto, Nora Serrano, por ser ejemplo de vida”.

A su turno, la presidenta de Luncec agradeció “profundamente a quienes nos han seguido, nos han aguantado y acompañado en los momentos más difíciles”, porque “esto ni lo lo pensábamos, y hoy es una realidad. Hemos mejorado enormemente nuestro servicio y le decimos al gobernador que estamos junto a él”.

Señaló que “43 años no se pueden resumir en un rato, pero las cosas están a la vista y les prometemos a los neuquinos que vamos a seguir trabajando y ayudando en todo lo que podamos”. Ratificó finalmente que “lo que nosotros queremos es ir a los lugares donde las mujeres no pueden acercarse a Neuquén, por el tema de dejar a su familia, por lo económico; allí vamos a estar nosotros. El móvil no puede parar gobernador y nos comprometemos a que no parará”.

La nueva unidad móvil es un vehículo Mercedes Benz, furgón 515 XL, provisto con un Equipo CR 30-Xm, AGFA, digitalización del servicio radiológico, para el revelado de mamografías y cambiador. El equipo aportará mejor calidad en los estudios, gracias a un escáner en el que se introduce el chasis y puede ser leída la información; a lo que se le suman un monitor en alta calidad para visualizar las imágenes de las mamas y se cargan todos los datos de la paciente.

El equipo permite además editar las imágenes con mayor resolución para captar mayor cantidad de información. Por otra parte, esas imágenes ya no son reveladas con líquidos químicos, sino que directamente se imprimen. La incorporación de esta nueva unidad se basó en la necesidad de modernizar los equipos y sumar tecnología. Por tal motivo se debieron paralizar momentáneamente las campañas, las que serán retomadas en fechas muy próximas.