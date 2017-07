Docentes universitarios evaluarán nueva propuesta salarial

Compartir Nota

Luego del rotundo apoyo en el plebiscito por el no inicio del segundo cuatrimestre de no alcanzarse un acuerdo paritario, el Ministerio de Educación convocó hoy a una nueva reunión con una oferta salarial que supera el 25% de aumento para el cargo mínimo.

“Es una propuesta que, aunque no satisface nuestras expectativas finales, mejora mucho la oferta anterior. Estamos llegando al 25 y poco más del 26% de aumento entre los ayudantes y jefes de trabajos prácticos. Hay también un aumento de la garantía salarial que supera el 30% en el año. Finalmente es una propuesta que nuestro Congreso puede tratar, porque cabe dentro de los parámetros que había establecido el Plenario de Secretarios Generales. Y esto ha sido en parte producto de la lucha de los docentes, con un papel central de la CONADU”, señaló el Secretario General, Carlos De Feo.

El gobierno ofertó un 21% de aumento salarial que sumado a un 2% de jerarquización de la labor docente más una recomposición del nomenclador arriban a un 25.01% de incremento para los Ayudantes; 25.54% para JTP; 25.92% para Adjuntos; 26.22% para Asociados y 26.45% de aumento para Titulares.

Se destaca también que la garantía salarial que corresponde a los cargos de los docentes ingresantes al sistema supera el 30% en el año. A su vez, se incorporó una cláusula gatillo de revisión de las escalas durante junio, septiembre, diciembre y febrero de 2018.

En el marco de su próximo Congreso, el martes 11 de julio la CONADU consultará con sus bases la nueva oferta del Ministerio para fijar posición.