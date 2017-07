Grupo de Jazz en Aniversario de Choele Choel: sábado 8 de julio

Compartir Nota

El Grupo de Jazz de Fundación Cultural Patagonia actuará en Choele Choel, en el marco de los festejos por el Aniversario Nº 138 de esta localidad. El concierto será el próximo sábado 8 de julio a las 21 en el Playón del Polideportivo Municipal.

El programa está integrado por “Apex Blues” de Jimmie Noone, “At the jazz band ball” de Nick La Rocca y Larry Shields, “New Orleans” de Hoagy Carlmichael, “Mahogany hall stomp” de Louis Armstrong, “St. James infirmary blues”, tradicional anónimo, “Snake rag” de King Oliver, “Struttin’ with some barbecue” de Lil Hardin, “Jazz me blues” de Tom Delaney, “Muskrat ramble” de Edward Kid Ory y “I’ve found a new baby” de Jack Palmer y Spencer Williams.

El Grupo de Jazz de Fundación Cultural Patagonia está compuesto por Luis Cide, guitarra y dirección; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo; Leonardo Álvarez, batería; Guillermo Lancelotti, trompeta y flugelhorn; Mario Silveri, saxo tenor y barítono y Alan Tetchiev, saxo soprano y clarinete.

Esta actuación se desarrolla en el marco del convenio entre Fundación Cultural Patagonia y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Choele Choel.