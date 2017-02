14M Elecciones en Jacobacci

Compartir Nota

El Intendente de Jacobacci, Carlos Toro, mediante la resolución Nº035/2017 promulgó hoy la Ordenanza Municipal Nº 011302/2017 sancionada por el Concejo Deliberante en sesión extraordinaria que estipula la convocatoria del Llamado a Elecciones de medio término para Concejales Municipales, y de Convencionales Constituyentes para la Revisión de la Carta Orgánica Municipal Local, el 14 de mayo de 2017.

Cabe destacar que el artículo 46, inciso “I” de la Ley de Municipios N Nº 2.353, autoriza al Intendente a convocar elecciones; que el artículo 140 del Código Electoral y de Partidos Políticos – Ley O Nº 2.431- establece que la convocatoria a elecciones debe efectuarse con un plazo mínimo de noventa (90) días de anticipación a la fecha del acto eleccionario; que se ha dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el decreto Nº 59/2017, ofrecer el servicio electoral a los municipios de la Provincia, para el domingo 14 de mayo de 2017, lo que por la complejidad de dichos procesos electorales además de su costo en recursos económicos y humanos, implica la conveniencia de adherir a dicha propuesta institucional.

Al respecto Toro destacó la importancia de este llamado, “además de la elección de los concejales, es un honor anunciar la convocatoria para una Convención Constituyente que va a revisar, modificar y actualizar la carta magna de los jacobacinos. La propia Carta Orgánica estipula una revisión a los 20 años, y así como los convencionales en el ´91 nos dieron la ley que nos acompañó durante más de 20 años, es ahora tiempo, durante el año del centenario, que con total compromiso, porque además es una labor Ad Honorem, reglamentemos la normativa para los próximos 20 años”.

“Nosotros necesitamos hacer en este caso, aunque las dos elecciones son importantes, pero especialmente por la elección de Convencionales, tiene que ser totalmente límpida, que no haya ningún otro tipo de temas que puedan tentar a quienes vayan a votar a poner una lista completa por pertenecer a un partido sin hacer un análisis profundo, sin que esto signifique subestimar al electorado, muy por el contrario, nos pareció importante de alguna manera despegarnos de la otra elección”.

Toro además, recordó que en agosto serán las P.A.S.O en las que se definirán los candidatos para ser electos en el mes de octubre.

“En realidad son cuatro cargos para el Concejo Deliberante, dos titulares y dos suplentes, las bancas que se reemplazan hoy están ocupadas desde la UCR por Daniel Cari que continuó la gestión de Gonzalo Adaime cuando fue convocado al Ejecutivo, y Rosa Oses por el FPV, que también culmina el mandato el 10 de diciembre, por lo tanto son personas que van a ingresar en diciembre al Concejo y por supuesto que requieren dos suplentes uno en cada lista. Y por otro lado, son 30 convencionales, que no es fácil, estamos con la necesidad de contar con gente a sabiendas de que es una tarea Ad Honorem, es decir quienes integren esta planta de convencionales no percibirán ninguna dieta, nadie va a cobrar, y en cuanto a los gastos que se generen de funcionamiento desde el Concejo y a través del Ejecutivo se solventarán como lo establece la ordenanza, en tanto el ámbito de trabajo será el propio Concejo”.

Toro adelantó que desde el partido se hará una convocatoria abierta, donde además de afiliados se incorporarán a todas las personas que quieran contribuir. Además hizo hincapié en que también podrán acercar inquietudes instituciones intermedias, representaciones de pueblos originarios y todos los que deseen acercar sus propuestas de lo que deberá contemplar la próxima Carta orgánica Municipal”.

Por su parte, la Presidente del Concejo Deliberante, Gabriela Buyayisqui destacó que “la importancia de la renovación, pero además la exigencia que la misma carta orgánica establece debe ser cada 20 años, en la lista de convencionales a los partidos políticos además de los afiliados se les permite un porcentaje de extrapartidarios, y vamos a convocar a aquellos que realmente tengan la voluntad de llevar adelante esta tarea que de alguna manera marcará el futuro de los jacobacinos en los siguientes 20 años. Habla de cómo debe ser la administración municipal, son los ejes fundamentales que destacan para la localidad y es una tarea que se debe hacer con el compromiso de 180 días como máximo, una totalidad que es ad honorem y que tiene un componente técnico pero que es la ley madre de Jacobacci”.

“Es no es un capricho, sino que estamos cumpliendo con la obligatoriedad que nos imparte la Carta Orgánica” puntualizó.-