Lanzamiento oficial y conferencia de prensa del Turismo Carretera en Las Grutas

Compartir Nota

Este lunes 6 de febrero a las 20 se realizará en el Hotel Casino de Las Grutas el lanzamiento oficial y conferencia de prensa de la apertura de la temporada 2017 del Turismo Carretera, que se concretará en el Autódromo Ciudad de Viedma, del 17 al 19 de febrero.

Participarán autoridades provinciales de Río Negro, Neuquén, y de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Además, confirmaron su participación los pilotos Juan Manuel Silva, Mauro Giallombardo y el ex piloto de F1, Gastón Mazzacane.

En tanto, la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) ya comenzó el período de acreditaciones a los medios de prensa.

El trámite se realiza a través del sitio web www.actc.org.ar, hasta el lunes 13 de febrero. Los interesados deben completar el formulario, y posteriormente comunicarse con la oficina de prensa de la ACTC (011-4905-1000 int. 114) para completar la acreditación.

Los cupos de personas por medio serán los siguientes: dos de AM, uno por FM, AM o FM que transmitan serán cuatro, dos por diario, uno por página web y dos por televisión.

cabe señalar que en las ediciones anteriores del Turismo Carretera en el Autódromo de Viedma consiguieron los primeros puestos Facundo Ardusso (2015) y Lionel Pernía (2016).