Oscar Díaz: “El Plan de Inversiones Rionegrino termina con la desigualdad entre las ciudades”

El legislador de JSRN, Oscar Díaz, resaltó las bondades del Plan de Inversiones Rionegrino presentado por el Gobernador, y remarcó que “este plan viene a terminar con las desigualdades entre las ciudades. Algo que desde el inicio hemos planteado desde Juntos Somos Río Negro. Nosotros no hacemos diferencias entre ciudades pequeñas o grandes. Por eso no me caben dudas que estamos frente a la mayor consolidación de la integración provincial”.

“Para todos los intendentes de nuestra región es una gran noticia, porque esto va a permitir a nuestras comunidades crecer en desarrollo y en calidad de vida para nuestros vecinos. Las obras son un gran espaldarazo para el Circuito Alto Valle Este” sostuvo el legislador reginense.

Al ser consultado sobre los últimos anuncios para reducir el déficit de la provincia, Oscar Díaz manifestó que “hay que dejar en claro que la causa principal proviene de la baja en la coparticipación nacional, por eso, Weretilneck demuestra una vez más que tiene los pies sobre la tierra priorizando el bienestar de todos los rionegrinos, buscando la reducción del gasto sin despedir trabajadores ni bajando salarios y defendiendo, por sobre todas las cosas, los intereses provinciales. Ese es el principio clave que viene a proponer a la política rionegrina Juntos Somos Río Negro”.