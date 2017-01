“Debemos darnos un debate en serio”, dijo Weretilneck sobre una eventual reforma del Código Penal Juvenil

Compartir Nota

El gobernador Alberto Weretilneck se mostró proclive a que se abra la discusión respecto una eventual reforma al Código Penal Juvenil. “Hoy el Estado no le da una respuesta a las víctimas y tampoco a los jóvenes que cometen delitos o sus familias. Eso es un vacío enorme, porque seguramente, si su conducta está desordenada, este joven vuelva a cometer delitos”, indicó.

Weretilneck agregó que “está bien que se abra la discusión. Actualmente un joven que tiene entre 16 y 18 años de edad y comete un hecho grave, como un homicidio, tiene responsabilidad penal en la justicia, se lo responsabiliza por los hechos que comete, pero no va a una cárcel común. Va un instituto de rehabilitación que tiene el Estado. En cambio, un chico de 14 o 15 años no puede ser responsabilizado de nada, ni siquiera puede sentarse delante de un juez y que se lo responsabilice de ese homicidio. La ley considera que ese joven no comprende la conciencia de sus actos”.

Añadió que lo que se empieza a discutir es si un menor de 15 años que comete un hecho delictivo puede ser llevado a la Justicia Penal para que pueda ser responsable de sus hechos: “La discusión hay que darla. Es una discusión que se dio en todo el mundo. Quizás el comité de expertos considere que hay que sancionar una ley especial para que los menores tengan un tratamiento especial, tutelar y demás”.

El Mandatario, en declaraciones a LU19, consideró que “otro tema para tener en cuenta es qué pasa hoy en el régimen actual con un menor de 15 años que comete un homicidio. No pasa nada. No tiene ni un lugar de tratamiento para reconsiderar su conducta. Esto hay que ponerlo en la balanza, porque cuando se discuten estos temas, se piensa poco en la víctima”.

“Cuando un menor comete un homicidio en la provincia no es puesto a disposición de la Justicia. Se lo devuelven a su padre o, si el joven está en una situación de consumo de drogas o una patología psíquica gravísima, a lo sumo puede hacer un tratamiento tutelar a cargo de Desarrollo Social. Entonces debemos darnos un debate en serio”, manifestó finalmente.