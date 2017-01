Recomendaciones y cuidados en la época estival

Compartir Nota

La Subsecretaría de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Viedma recordó las medidas de precaución ante dos de las enfermedades que aumentan su peligrosidad y estadísticamente se presentan más en esta época del año: síndrome urémico hemolítico y diarrea estival.

El Síndrome Urémico Hemolítico es una intoxicación alimentaria de origen bacteriana cuyo agente etiológico es la Eschierichia Coli, que afecta con mayor frecuencia a niños y niñas hasta 7 años y ancianos desencadenando una diarrea acuosa sanguinolenta con fuertes dolores abdominales, insuficiencia renal y anemia hemolítica.

La contaminación de los alimentos con este agente puede producirse en las plantas procesadoras, en hogares, supermercados, carnicerías, etc. Los principales alimentos involucrados son la carne picada y sus derivados, la leche cruda, las frutas y verduras que se consumen crudas.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda cocinar bien las carnes, especialmente la picada, de manera tal que en su interior no queden partes jugosas o rodadas, poniendo especial énfasis en aquellas que serán consumidas por niños o ancianos.



También se recomienda no consumir carnes que sean de dudosa procedencia, no dejar los alimentos a temperatura ambiente, no cocinar carne picada ni sus derivados en microondas, porque el interior de los alimentos no alcanza la temperatura necesaria para destruir la bacteria, es decir os 74 grados centígrados.

Además, se solicita no consumir leche sin pasteurizar, mantener la higiene antes y después de manipular alimentos crudos. Finalmente, se recomienda que aquellas frutas y verduras que se consuman crudas, lavarlas con abundante agua potable.

Finalmente, se recuerda que esta bacteria resiste temperaturas de congelamiento, por lo que los alimentos cárneos freezados deberán descongelarse completamente.

Se recomienda que ante cualquier duda o síntomas descriptos, los vecinos concurran al centro de salud más próximo.

Diarrea

Una de las enfermedades que afecta a niños y adultos durante el verano es la diarrea estival. La principal recomendación es lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de ingerir los alimentos. Es necesario utilizar recipientes limpios al momento de guardar el agua y los alimentos e higienizar con lavandina los inodoros o letrinas.

En caso de no contar con agua potable, se recuerda hervir el agua durante 10 minutos, agregarle 3 gotas de lavandina y esperar 20 minutos antes de consumirla.

Para los lactantes las precauciones deben ser mayores, ya que una de las vías principales para el desarrollo infeccioso es la mamadera. En estos casos, es preciso desinfectar la tetina hirviéndola a más de treinta grados y asegurarse de que la leche haya estado en la heladera.

Si se utiliza leche en polvo, se recomienda prepararla en el momento de ser consumida y asegurarse de que el agua utilizada sea potable. La mayoría de los gérmenes mueren a una temperatura no mayor de 72º C, no hay que hervirla, ya que el calcio quedaría en la nata.