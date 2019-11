SAO aprobó el autocultivo de cannabis

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que lo permite y creó un Registro de Cultivadores Solidarios con el objetivo de dar un marco legal al trabajo que realizan los equipos médicos del Hospital local, que vienen indicando terapias con cannabis a sus pacientes.

La ordenanza la impulsó la concejala y diputada nacional electa por el Frente de Todos Ayelén Spósito, también médica del Hospital de SAO, a partir de una iniciativa de un equipo de profesionales del centro de salud y de la Asociación de Cannabis Terapéutico.

Spósito anunció que cuando asuma su banca de diputada nacional, a partir del 10 de diciembre, llevará la lucha para permitir el autocultivo con fines terapéutico a nivel nacional.

“Este proyecto me llena de felicidad y me alegra el acompañamiento de la mayoría de los concejales”, afirmó la concejala Spósito.

“Tenemos una ley nacional que no está reglamentada, que no permite el autocultivo. Y cuando hablamos de autocultivo, estamos hablando de generar un derecho a aquellas personas que consumen en forma terapéutica el cannabis y no están teniendo acceso a poder comprar las gotas que son producidas en otros países, y nos da la posibilidad de poder tener un medicamento, un aceite o una crema que sabemos de dónde lo estamos sacando”, detalló.

“Atrás de esto hay una lucha de la sociedad”, sostuvo Spósito y se comprometió a continuar con esta cruzada en pocos días, desde su banca de diputada nacional. “Si es legal, si lo permiten las normas madres que tenemos, hay jueces, que lo decidan y que se enfrenten a todas estas personas que hoy estamos acá y que luchamos por un derecho integral a la salud para todas y todos”, concluyó la concejal, en su argumentación previa a la votación.