Solicitan a los bancos que se hagan responsables de las estafas telefónicas a los clientes

Solicitan a las entidades financieras que se responsabilicen por los daños y perjuicios ocasionados a sus clientes estafados mediante acceso remoto a sus cuentas con engaños de personas que realizan operaciones no autorizadas por los titulares.

Tal es la resolución N° 316 que firmó el defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, Ricardo Riva, con sustento establecido en la ley nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo hizo luego de reclamos formulados por vecinos estafados mediante vía telefónica en la que obtienen la clave para acceder a la cuenta y toman créditos online.

Riva requiere a las entidades financieras que extremen las medidas de seguridad en todas las plataformas de acceso remoto a las cuentas bancarias de sus clientes para garantizar la operación por los titulares de las cuentas y evitar hechos dañosos. A la vez, notifica a la dirección de Comercio Interior de la provincia de Neuquén conforme a las facultades que le da la ley provincial N° 2268.

En la fundamentación explica que si bien la cuestión planteada excede competencias de la Defensoría del Pueblo (COM y ordenanza N° 8316/98), por mandato constitucional (artículo 86 de la CN) el Defensor del Pueblo también tiene como función defender y proteger los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes ante hechos, actos, omisiones de la administración y el control del ejercicio de funciones públicas.

En defensa de la intervención en el tema, destaca que el artículo 42 de la CN indica que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la liberta de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Considera 2 actuaciones de vecinos estafados, cuya modalidad consistió en una llamada por la cual les informaban que habían ganado un premio, al que podían acceder generando una nueva clave en la cuenta bancaria. Luego los estafadores gestionaban un crédito y lo transferían a otras cuentas.

En otro caso, un vecino puso en venta un vehículo en facebook, recibió el llamado de un supuesto comprador que le solicito datos de su cuenta para señar la transacción. Luego de aducir dificultades, obtuvo el Pin del vendedor, sacó un préstamo de 250 mil pesos, retiró 200 mil y dejó el saldo de 50 mil en concepto de seña.

Riva explica que en todos los casos los vecinos concurrieron al banco y desconocieron el préstamo, sin obtener respuesta favorable al reclamo y por el contrario, las entidades los conminaron al cumplimiento del pago de la deuda. Todos hicieron la denuncia penal.

El defensor expresa que si bien la maniobra delictiva se realiza por la conducta del cliente engañado, lo cierto es que el sistema telefónico puesto al servicio de las entidades bancarias no tiene la protección requerida y exhibe una alta vulnerabilidad de la que son responsables los propios bancos.

Agregó que el usuario es la parte más débil de la relación en este tipo de servicios que provee el banco; que a las entidades financieras les corresponde la responsabilidad como dueño o guardián de una cosa riesgosa y que la conducta del damnificado, de dar la clave a base de engaños, no constituye un supuesto de responsabilidad bancaria dado que el sistema en su conjunto es vulnerable.

Como argumento jurídico, Riva invoca la ‘doctrina de las cargas probatorias dinámicas’, que constituye una regla en la relación de consumo, por la cual se hacer recaer la prueba para quitar su responsabilidad en quien tiene una superioridad técnica. Esto significa que las entidades bancarias deben probar que no tienen responsabilidad en los hechos mencionados.

Para la Defensoría del Pueblo, el estafado no es el cliente como sostienen las entidades bancarias, sino los propios bancos por permitir a través de sus plataformas que otras personas no titulares de las cuentas, simulen serlo gracias a la vulnerabilidad del sistema. Acota Riva que “no se puede extender la responsabilidad al titular de la cuenta bancaria por un acto que no ejecutó”, en este caso, pedir un préstamo.

Riva sostiene que los bancos son responsables de la vulnerabilidad del sistema al establecer mecanismos de mercadotecnia para facilitar a los clientes el acceso remoto en el préstamo de dinero.