Brindan recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades transmitidas por roedores

Al realizar salidas al aire libre, como el camping, actividades acuáticas, la pesca y el senderismo, es fundamental recordar a los visitantes las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades transmitidas por roedores, como por ejemplo el hantavirus. Es necesario poner especial atención en la zona de floración masiva de la caña colihue, al noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Desde la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que se deben incrementar las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades como el hantavirus, que es endémica de toda la región, con especial atención en la zona de floración masiva de la caña colihue, al noroeste del Parque Nacional.

SIEMPRE TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

– No se permite hacer fuego ni acampar en lugares no habilitados. Use calentadores.

– Acampe en las áreas habilitadas. Cuando elija el sitio para instalar un campamento, hágalo en lugares alejados de posibles refugios de roedores, como pilas de leña, matorrales, inmediaciones de basura, matas de rosa mosqueta u otros arbustos muy tupidos.

– Use carpas con piso, cierres y sin agujeros. Manténgalos cerrados.

– Evite acostarse en bolsas de dormir a la intemperie.

– Mantenga la comida en recipientes bien cerrados durante el día y la noche, que sean resistentes y estén lejos del alcance de los roedores.

– Evite llevarse a la boca tallos, hojas y frutos silvestres. Si los recolecta lávelos con agua con lavandina.

– No arroje vísceras de pescado al agua o en los alrededores, (quemarlas o ponerlas con el resto de la basura.)

– Hágase cargo de sus residuos, guardándolos en bolsas resistentes y depositándolos en lugares destinados a tal fin.

– Evite el ingreso a construcciones abandonadas, caballerizas, galpones o leñeras. Estos sitios son posibles moradas de roedores.

– No manipule ni toque roedores vivos o muertos.

– Consuma agua envasada. Si es natural agregue 1 gota de lavandina por litro.

Antes de realizar una salida infórmese sobre los senderos que se encuentran cerrados transitoriamente en la zona norte del área protegida.