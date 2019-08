Río Negro se suma al Día Nacional de la Prevención del SUH

En el marco del Día Nacional de la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, a conmemorarse este 19 de agosto, se realizarán actividades en toda la provincia para concientizar a la población y reforzar la prevención de esta enfermedad.







Las actividades serán desarrolladas por la Coordinación Provincial de Salud Ambiental, dependiente de Ministerio de Salud de Río Negro, bajo el lema: “Con higiene y cocción adecuada de los alimentos el SUH se puede prevenir”.

En la Provincia, en los últimos cinco años se ha registrado un promedio de seis casos de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) por año. Esta es una enfermedad grave, que puede producir daño severo en los riñones y hasta la muerte. La acusa principalmente una bacteria “Escherichia coli” productora de toxina Shiga (STEC).

Se produce al consumir agua y alimentos contaminados con STEC y también por el contacto con animales o personas infectadas, y afecta principalmente a bebés, niños y ancianos; y a personas con el sistema inmune deprimido.

La principal forma de contagio es el consumo de carne picada insuficientemente cocida, leche no pasteurizada, frutas y verduras lavadas con aguas contaminadas u otros alimentos contaminados.

La realización de actividades en el ámbito rural, contacto directo con ganado u otros animales, el contacto con aguas recreacionales que puedan estar contaminadas ytambién se puede contagiar de persona a persona por la falta de higiene en las manos.

Las mejores formas de prevenir la enfermedad

Utilizar agua potable para beber, higienizarse y preparar alimentos (si no cuenta con agua de red, potabilizarla con 1 gota de lavandina por litro de agua y dejar reposar durante 30 minutos).

Cocinar bien todo tipo de carnes (en especial la carne picada), hasta la desaparición total de jugos y color rosado.

Lavarse correctamente manos luego de manipular carne cruda, después de ir al baño, tocar animales y antes de comer. En caso de que un adulto presente síntomas gastrointestinales, extremar esta medida y en lo posible no elaborar alimentos.

Lavar y desinfectar todos los utensilios en contacto con carne cruda: tablas de picar, cuchillos, cubiertos, etc. Para desinfectar utilizar una parte de lavandina por 9 de agua.

Consumir leche y jugos pasteurizados y conservados en frío.

Descongelar los alimentos en la heladera, nunca deben quedar los alimentos más de dos horas a temperatura ambiente.

Las recomendaciones para los más pequeños son no llevar a los niños/as a la guardería o jardín si tiene diarrea. Consultar al médico y volver a llevarlos al tener el alta. Prepara la mamadera con agua segura. Reforzar el lavado de manos antes de preparar la mamadera, alimentar al bebé y luego de cambiar el pañal. No cambiar los pañales en las superficies donde se preparan o consumen alimentos. Evitar que los niños /as se bañen en piletas sin clorar, zanjas o canales.