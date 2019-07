Tips para viajar seguros durante las vacaciones de invierno

Miles de argentinos aprovechan el receso invernal para salir a la ruta. Pero para viajar seguros, te acercamos una serie de ítems que te van a servir antes de llegar a destino.







Te mostramos las cosas que tenes que llevar en tu auto en estas vacaciones, desde la documentación hasta como distribuir el peso en el baúl.

Documentación:

– DNI de todos los ocupantes y licencia de conducir del conductor/es

– Seguro del auto

– Cédula verde y si no es titular del automóvil, la cédula azul.

Importante: todos los papeles deben estar en regla.

Equipamiento reglamentario: asegurar el estado de los cinturones de seguridad, balizas, matafuego y butacas infantiles si se viaja con chicos, y contar con un kit de seguridad y un botiquín de primeros auxilios completo.

Aspectos técnicos. Antes de iniciar el viaje chequear:

– El estado de frenos (pastillas, discos, fluidos), amortiguadores, luces y batería, en especial si tiene más de 2 años;

– Los niveles de aceite y agua del auto corresponden a las medidas recomendadas;

– La presión de inflado de los neumáticos* y también la rueda de auxilio;

– No llevar cosas sueltas en el habitáculo: Los objetos más pesados deben ir en la parte más cercana al piso del baúl contra el asiento trasero.

– Y si bien se debe evitar llevar elementos en el techo, en caso de ser necesario, no exceder los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería.

*Importante: Es necesario alinear y balancear los neumáticos cada 10.000 km o cuando se observen vibraciones, inestabilidad o tendencia a la deriva del automóvil. También en el caso de colocar cubiertas nuevas o reparadas.

Conducción Segura. El descanso previo y durante el viaje es clave:

– Evitar viajar de noche y descansar bien antes de salir de viaje. Si el conductor se siente cansado o somnoliento, se recomienda detenerse a descansar antes de continuar el viaje;

– Hacer paradas cada una o dos horas o cada 200 kilómetros;

– Comer algo liviano: comer mucho o elegir comidas “pesadas”, ricas en grasas o carbohidratos, provocará somnolencia;

– Evitar distracciones como el uso de celular y si se comparten alimentos o bebidas;

– No fumar antes ni durante el viaje ya que afecta la calidad del sueño y reduce el descanso nocturno. Al mismo tiempo, fumar es un elemento de distracción;

– Mantener las luces bajas encendidas durante todo el viaje;

– En caso de viajar de noche, el conductor no debe mirar directamente las luces de otro auto y bajar las luces altas si algún vehículo viene de frente;

– Y con niebla, debe manejar con ambas manos en el volante, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar las luces correspondientes;

– Siempre respetar las velocidades máximas y prestar atención para mantener distancias adecuadas entre vehículos.







Armado del baúl. Paciencia y tiempo puede ser necesarios para esto:

– La carga no debe ser excesiva y poner los bultos más pesados abajo y compensar la carga, para que no quede más pesado de un lado que el otro;

– Dejar al alcance el kit de primeros auxilios (baliza triángulo, matafuego y chaleco reflectante);

– No olvidar que en la luneta o bandeja trasera del auto no debe llevarse nada, porque quita visibilidad, y puede convertirse en un elemento de riesgo en caso de accidente.

Fuente: Canal de Autopartes