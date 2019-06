Pide que su ex le restituya a su hijo de dos años

Mariana Quintulen reclama que su ex pareja le devuelva a su hijo de dos años. En el marco del régimen de visitas, el hombre fue a buscar al pequeño a Neuquén y se lo llevó a Junín de los Andes, de donde es oriundo, y no regresa hace casi dos semanas.

Desde que nació su hijo, la mujer de 36 años se la pasa en comisarías y oficinas judiciales en busca de una solución efectiva a su reclamo: que el papá del nene cumpla con la cuota alimentaria y con el régimen de visitas acordado. Además, en varias ocasiones lo denunció por violencia de género y a él le impusieron restricciones de acercamiento.







Uno de los hechos de violencia ocurrió el 22 de agosto del 2017 cuando, según consta en la denuncia, el hombre le pegó en la vagina y luego le dio una trompada en el ojo izquierdo. Un mes antes, la mujer también radicó una denuncia porque él la agarró de los pelos.

“En la Justicia me decían que teníamos que sentarnos a tomar un café, que intentemos dialogar, que somos grandes y que yo lo había elegido como el padre de mi hijo. Siempre fueron esas las respuestas y yo me cansé”, contó Mariana, en una entrevista con LM Neuquén, sobre las respuestas absurdas que le dieron los operadores dentro de la Justicia neuquina.

La mamá llegó a este diario acompañada por integrantes de Mujeres Organizadas por los Derechos MTD, y mostró la montaña de denuncias, exposiciones, demandas y acuerdos realizados tanto en Junín como en Neuquén.

Cansada de las situaciones de violencia, Mariana vino a la capital neuquina con su hijo y acordaron un régimen de visitas que establecía que el papá debía buscarlo el fin de semana.

15 días lleva la mujer sin ver a su hijo y ya ha realizado las denuncias del caso.

El año pasado, sin embargo, se lo llevó a Junín y no lo trajo de regreso. Pasaron cinco días y Mariana tuvo que viajar para buscarlo.

“Fui hasta la casa con un móvil policial, aparecieron sus familiares, me agredieron, me dijeron ‘qué clase de madre sos que abandonás a tu hijo’”, contó la mujer.

Este año, nuevamente, el hombre buscó a su hijo hace dos fines de semana y hasta ahora no lo traído de regreso.







“Ya no se qué hacer, tengo el estómago como una piedra. Y la Justicia me dice que tengo que esperar. Yo ahora pido la suspensión de las visitas porque ya no aguanto más”, indicó la mujer, sumamente angustiada. Mañana, a ambos los aguarda una nueva cita en la Justicia.

Le recomendaron ir a tomar un café

La mujer, víctima de violencia, cuyo ex incumplió la cuota alimentaria y el régimen de visitas, debió soportar que los operadores le digan que vaya a tomar un café con él porque por algo lo había elegido como padre de su hijo. Un absurdo.

Fuente: LMN