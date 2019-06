Presentaron la Tercera Fiesta Provincial del Jazz en Neuquén

El encuentro provincial se llevará a cabo del 23 al 28 de junio en Neuquén, Plottier y Centenario. Convocará a músicos y músicas de toda la región. La entrada es libre y gratuita.

Se realizó hoy el lanzamiento de la Tercera Fiesta Provincial del Jazz, un encuentro que convoca a músicos y músicas de toda la región y que se desarrollará del 23 al 28 de junio. El acto tuvo lugar en la Casa de las Culturas Artistas Neuquinos y fue encabezado por los ministros de las Culturas, Marcelo Colonna, y de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido.

Contó además con la presencia del vicepresidente primero de la Legislatura y presidente de la Fundación Banco Provincia del Neuquén (BPN), Pablo Bongiovani; el secretario de Estado del COPADE, Pablo Gutiérrez Colantuono; y varios de los participantes, entre ellos el maestro José Luis Giménez, quien interpretó Crazy (de Willi Nelson) y I put a spell on you (de Jay Hawkins).

La Fiesta Provincial del Jazz es organizada por el ministerio de las Culturas. Se podrá disfrutar de distintas propuestas de este género, con la participación de 13 grupos musicales. Las sedes serán el Cine Teatro Español, la sala Alicia Fernández Rego, la Escuela Nº 77 (las tres en Neuquén capital), la Escuela de Música de Plottier y la Casa de la Cultura de Centenario.

También habrá instancias de capacitación, como la de Daniel “Pipi” Piazzolla, quien de la mano del Instituto Nacional de la Música (Inamu) brindará una charla mañana en la Sala Fernández Rego.

Durante la presentación, Colonna manifestó su agradecimiento a la Fundación BPN por su colaboración en la realización del programa, a través de la disponibilidad de las instalaciones del Cine Teatro Español. También agradeció al ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, por acondicionar los demás edificios donde se llevará a cabo el desarrollo de la Fiesta; y al COPADE, por su trabajo en forma conjunta y apoyo a través del Consejo Federal de Inversión (CFI).

Informó que en esta tercera edición “tenemos tres capacitaciones y también tenemos artistas, músicos, de diferentes zonas de la provincia. Es una fiesta bien federal”. Además, invitó “a que toda la comunidad sea protagonista de la cultura, con entrada libre y gratuita, que puedan disfrutar de la música y de nuestros artistas”.

Por su parte, Gaido destacó la importancia de esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Jazz y que “el ministerio de las Culturas se haya transformado en un eje fundamental de crecimiento en la provincia”. Al mismo tiempo, subrayó el trabajo del gobierno provincial, “abriendo la participación a las culturas, al deporte, a la posibilidad de que chicos y chicas tengan acceso a esta herramienta de crecimiento y desarrollo económico”.

A su turno, Bongiovani expresó que “cuando se hizo la primera fiesta provincial, el gobernador Omar Gutiérrez pidió que se debía sostener. Hoy estamos anunciando la tercera fiesta provincial, que llegó a Neuquén para quedarse”. Además, remarcó la grilla y la participación de los músicos de toda la provincia.

Pablo Gutiérrez Colantuono dijo que “cuando asumimos en el COPADE uno de los primeros gestos fue estar con el ministro de las Culturas, era un mensaje de que íbamos a trabajar articulados y principalmente reforzar la idea de que cualquier gesto del COPADE lo realiza dentro del embalaje del ministerio de las Culturas. Por eso es que venimos con actividades donde COPADE anuncia y realiza sus actividades en el corredor cultural de la ciudad y la provincia del Neuquén”.

Programa

El festival dará comienzo el domingo en el Cine Teatro Español (Avenida Argentina 235), a partir de las 20, con las actuaciones de Bay Swing, Elefanticomio y Gypsology.

El lunes será el turno de Contratempo, que a partir de las 19 dará un concierto en la Escuela Nº 77, ubicada en San Martín 5200 de Neuquén capital.

El martes la sede será Centenario. En la Casa de la Cultura (Alicia Moreau de Justo y César Milstein), desde las 20, el público podrá disfrutar de Kaos Vonnegut y luego de Zezé Nou.

El miércoles, la Escuela de Música de Plottier será sede para la presentación de la banda Fractal, de Centenario. Ese mismo día, pero en la Sala Alicia Fernández Rego, actuarán Jazz Unión (de Cutral Co) y Constante de Planck, mientras que el jueves 27 será sede la Sala Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 50), para escuchar al grupo Spell on You.

El viernes 27, desde las 20, el Cine Teatro Español será el centro de la escena para que se luzca Quito Riffo de Las Lajas. Luego será el turno de Obsidiana, grupo formado en 2015 con músicos de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. El gran cierre estará a cargo de la Big Band de la Escuela Superior de Música de Neuquén, coordinada por el profesor Osvaldo Lichtenzveig.

Capacitaciones

En esta tercera edición, Neuquén recibirá al reconocido baterista e integrante de Escalandrum, Daniel “Pipi” Piazzolla, quien mañana a las 16.30 estará dando una charla en la sala Alicia Fernández Rego, con el auspicio del Inamu.

En tanto, el jueves a las 18, habrá otra clínica de batería, a cargo de Néstor Ochoa. Será en el Centro Cultural Provincial Alberdi (Alberdi 12), mientras que el viernes 28 a las 18, Kathy Fuentes dará una clínica de la voz en el mismo lugar.