Pesatti: “Nuestro proyecto de integración es la respuesta a todo”

–¿Puede definir cuál es el proyecto político que encarna Juntos Somos Río Negro?

-Es la integración como respuesta a todo.

–Amplíe por favor.

-No hay Río Negro sin integración. La suma de ciudades en un determinado espacio geográfico no conforma una provincia. Es la interrelación entre las regiones diversas aglutinadas por concepciones comunes, de igualdad y equidad lo que determina el concepto provincialista. Y la herramienta articuladora de las concepciones comunes y los elementos diferenciales de las regiones es un gobierno como el de Juntos. La provincia no tiene un centro y periferias, sino que la provincia es un todo.

–¿Por qué?

-Porque el nuestro es un gobierno que se desmarcó del centralismo de la burguesía altovalletana concentrada en los sectores de poder de General Roca, y lo digo no con una mirada peyorativa de los roquenses, que quizá sean las primeras “víctimas” de esa concentración. Este gobierno busca una provincia más equilibrada pero emparejando para arriba, promoviendo la diversificación de su economía de acuerdo a las riquezas regionales del sur, la zona atlántica, los valles y los andes. Y todo eso sin descuidar la inclusión social pero sabiendo que su objetivo inmediato es el desarrollo social para llegar al ideal de integración social.

–¿Integración social qué significa?

-Le repito. La integración es la respuesta a todo. La integración social es que no haya rionegrinos que queden afuera y ni siquiera que estén en los márgenes. El rionegrino que vive en cualquier paraje debe tener las mismas oportunidades de desarrollo que el que lo hace en Viedma, Roca, Bariloche o Cipolletti. Debe estar integrado, acceder a los servicios, ser destinatario de las herramientas que el Estado les ofrece a todos, siempre con una concepción estadista de la política, porque al mercado sólo le interesa la integración en tanto le reditúe económicamente, pero nuestra visión en ese sentido es profundamente humanista. Con una buena integración no habrá más desheredados de la tierra, como sucede en el Alto de Bariloche o las periferias de Viedma o Roca.

–¿Qué ha hecho este gobierno para promover la integración?

-Estamos dando una batalla de ideas para que los rionegrinos internalicen su “rionegrinidad”, si se me permite el neologismo. Somos una provincia joven, que ha recibido y sigue recibiendo una gran afluencia inmigratoria. Eso nos enriquece por un lado pero por otro nos provoca cierta falta de identidad. Por eso son fundamentales los símbolos, nuestra bandera, nuestro himno, nuestros íconos deportivos y culturales, la Regata del Río Negro, las fiestas populares y cualquier expresión que machaque sobre la cuestión identitaria. Y a todo eso nuestro gobierno le ha brindado un gran apoyo. Cuando en un equipo deportivo que va a los Juegos de la Araucanía, un pibe viedmense, uno de Bariloche, otro del Alto Valle y otro de la región Sur se visten con la misma camiseta los regionalismos se terminan, e integrados, avanzan por un objetivo de conjunto. Eso es lo que queremos replicar en cada una de las acciones cotidianas de cada rionegrino y rionegrina.

–Lo simbólico está muy bien, pero por ejemplo, ¿Qué obra pública hay de este gobierno que promueva la integración?

-Yo me preguntaría qué obra hemos hecho o proyectado que no tenga a la integración como concepto privilegiado. Podría estar horas enumerando, pero me voy a detener en dos que serán recordadas por varias décadas por su trascendencia: el gasoducto de la Región Sur y el saneamiento cloacal del río Negro.

–Detalle por qué cada una.

-Si fuéramos un gobierno de pragmatismo electoral, jamás hubiéramos puesto la millonada de plata que pusimos en 17 mil rionegrinos sobre 750 mil que somos. Pero nuestro discurso tiene correlato en la realidad, entonces creemos que hace falta una mirada de Río Negro desde un lugar geográfico que siempre pareció el patio de atrás. Nosotros lo jerarquizamos, le damos servicios esenciales, promovemos el desarrollo económico y junto con la ruta 23 apostamos a que se logre buena parte del equilibrio regional del que hablábamos anteriormente para que no sólo los habitantes del sur no deban emigrar para conseguir su desarrollo individual y familiar, sino para que se conviertan sus pueblos y ciudades en receptores de inmigración interna y de afuera de Río Negro.

–¿Y las obras de cloacas?

-Es difícil dimensionar la importancia ese tipo de obras. Hace meses un inodoro gigante recorrió la provincia a pesar de que eran públicas nuestras gestiones y planes para evitar la derivación de líquidos cloacales, aún con tratamiento, al curso del río. Para Juntos el río es prioridad. Y volvemos a lo conceptual y a lo identitario: el río nos atraviesa y nos define, y debe estar al servicio de todos los rionegrinos. En dos años habrá vuelco cero de líquidos cloacales al río Negro, incluso con la provincia haciéndose cargo de obras que había comprometido Nación, como el plan director de Cipolletti. Un río sano nos integra y nos da vida.

–Se viene la campaña electoral y casi nadie habla de estos temas. ¿Por qué?

-Las campañas electorales son un momento, una foto. En esa foto tenemos mucho para mostrar y yo descreo de los teóricos de la comunicación que piensan que a los votantes se los puede engañar con espejitos de colores. Tengo un profundo respeto por el electorado y nuestra gestión está a la vista. De otros partidos políticos por ahora no escuché ninguna propuesta.

–Quizá aún no se escucharon propuestas por la positiva, pero sí de diferenciación del gobierno nacional.

-Todo el mundo sabe lo que yo pienso del gobierno nacional. Sin embargo, si a mí me invitan a un debate de ideas y proyectos, lo acepto con gusto. En cambio, si pretenden meterme en discusiones personales o agresiones, a mí no me van a encontrar.

–¿Va a ser el compañero de fórmula de Weretilneck?

-Los cargos y los títulos sólo me interesan en la medida que son un factor de poder que dan herramientas para poder brindarle respuesta al pueblo.