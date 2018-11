Ya están a la venta los 220 lotes del Parque Tecnológico Productivo de Bariloche

En ese sentido, Bullaude, brindó detalles sobre el proceso de compra, cuyos datos y planillas estarán expresados a partir de mañana en la web del Parque http://pitbariloche.com.ar/.

En cuanto a las características de los lotes, el presidente de PITBA, informó que “los 220 lotes se encuentran ubicados en 92 hectáreas y estarán divididos dependiendo el tipo de uso como por ejemplo logística, producción o de base tecnológica. Hay lotes desde los 350 metros destinados a los servicios y capacitación, hasta lotes de 15 hectáreas; y el promedio es de 5.000 metros. Se propondrán beneficios impositivos, servicios y seguridad las 24 horas”.

Respecto a las facilidades para su compra, adelantó que “la etapa promocional tendrá una duración de seis meses, en la cual ofreceremos un 20% de descuento en el valor final para cada parcela, una bonificación en la tasa de interés; y financiación de hasta 36 meses. Estimamos que el plazo de entrega será en enero 2020”.

Y por último, Bullaude informó que “los precios promocionales que ya cuentan con el 20% de descuento, estimativamente son: para los lotes de 700 metros, U$S 30.0000; para los lotes de 1700 metros U$S 77.000; para los lotes de 5.600 metros, U$S 226.000; para los lotes de 350 metros, U$S 13.800; y para los lotes de 3.800 metros, U$S 100.000. En todos los casos la financiación es en dólares, en 36 meses y un 20% de adelanto”.

Hay gran interés de emprendedores barilochenses y empresas del rubro tecnológico para instalarse. Las empresas rionegrinas INVAP y ALTEC lo harán en la primera etapa. Ya se culminó con la apertura de calles y la nivelación de suelo; con lo cual es inminente la tirada de los caños correspondiente a todos los servicios de infraestructura que prestará este Parque.

El Parque Tecnológico Industrial de Bariloche comprende un total de 319 hectáreas, y es una de las obras del Plan Castello que plantea el recupero, en el sentido de que lo generado por la venta de lotes se invertirá en la segunda etapa de urbanización, promoviendo un gran movimiento económico.