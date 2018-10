Sinfónica neuquina ofrecerá dos funciones en Villa Regina

Bajo la dirección de Andrés Tolcachir, la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos interpretará temas de películas para niños y niñas, mientras se proyectan en una pantalla LED escenas memorables de cada film.

Con arreglos de Daniel Sánchez, para esta edición 2018 se presentan nuevas canciones y nuevos invitados e invitadas: José Luis Gimenez y Sofía Bongiovani, de Neuquén capital, cantan “Beauty and the Beast” del film La Bella & La Bestia; luego Sofía continúa con “Libre Soy”, de Frozen; le siguen Emanuel Andrade de Villa Regina, con “Recuérdame” de la película Coco; y Gerónimo Paredes de Cutral Co cierra con “Un Poco Loco”, también de Coco.

Además, se ofrece un capítulo didáctico y muy divertido, donde el director Tolcachir explica cómo se componen las diferentes familias de instrumentos que integran la Orquesta, mientras los músicos y las músicas tocan e invitan a hacer palmas e incluso a bailar.

“La Sinfónica para las Escuelas. Un Concierto de Película” es una propuesta cultural, pedagógica y social que organiza Fundación BPN junto con el gobierno de la provincia del Neuquén. Ya la pudieron disfrutar más de 20 mil personas de Neuquén capital, Plottier, Centenario, Villa El Chocón, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Mariano Moreno, Loncopué, Las Lajas y Zapala, donde cientos de niños y niñas escucharon por primera vez a la Orquesta de la Provincia.

Los conciertos están dirigidos a jardines, escuelas primarias, secundarias, especiales e instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y son gratuitos. Para las funciones en Villa Regina se cuenta con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Río Negro, la municipalidad de Villa Regina, El Club de Leones Villa Regina y el Cine Teatro Círculo Italiano.

Directivos y docentes interesados en asistir con sus alumnos y alumnas, deben ponerse en contacto con el coordinador del Consejo Escolar Zona AVE ll, Carlos Correa, al teléfono 4460422 o al correo electrónico contactoave2@gmail.com.