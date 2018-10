Violencia de género: 300 denuncias y casi la mata

Directamente el hombre fue hasta el otro departamento y a patadas abrió la puerta, con una tijera intentó apuñarla, la joven entredormida logra sujetarle el brazo y evitarlo, allí fue cuando tanto su hermano como su hermana intervienen y a golpes tratan de calmarlo, también fueron agredidos, logran sacarlo hacia el patio y cerrar la puerta, totalmente sacado el rompe los vidrios de la puerta con la tijera y allí se produce cortes en una mano, antes de retirarse toma un ladrillo y rompe la luneta trasera de un auto de la familia que estaba estacionado en el ingreso. Las manchas de sangre y los vidrios rotos en el interior del domicilio evidenciaban lo ocurrido.

A pesar de haber vivido situaciones muy violentas no todo terminaba ahí ya que a pesar de pulsar el botón antipánico, la joven denuncia que a los 20 minutos arribó un móvil y le explicaron que estaban con un cambio de guardia, recién a la media hora concurrió una ambulancia al lugar para asistirlos, ya que tanto ella como sus hermanos tenían cortes.

Denuncian un mal proceder de la Justicia

Su madre ya no sabe a quien concurrir y hasta en la misma comisaría le han mencionado que muchas veces esto solo termina con justicia con mano propia, algo a lo que no quieren llegar, en la última denuncia radicada también expresa su disconformidad con la Justicia, “Mis hijos salieron del hospital aún con cortes y los dejaron irse caminando, no hay contención de las instituciones, esta persona esta ensañada con mi hija, a mi trata de hacerme la cabeza, nos dijo que nos iba a matar a todos y que se iba a matar el, varios fiscales han pasado en las causas, no sé hasta donde hay que llegar” relató con cierta resignación la mujer.

Fuente: http://www.centenariodigital.com/