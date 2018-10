Matzen propone eliminar beneficios económicos a eclesiásticos denunciados por abuso

Todos conocemos los casos que se han suscitado en el mundo, y Argentina no ha sido una excepción. Es penoso que la iglesia encubra este tipo de hechos, y no se llegue hasta las últimas consecuencias; pero si la institución no hace nada, el Estado debe interceder. La posibilidad de que se les quite las asignaciones económicas ante este tipo de denuncias seguramente generará en la institución un llamado a que reaccione definitivamente” así se pronunció Matzen al ser consultada sobre el tema.

Por otro lado, la legisladora expresó su compromiso y resaltó: “Como Estado no podemos desatender una situación tan aberrante como lo es el abuso sexual. Es un hecho denigrante que nos duele como sociedad. Los abusos que se han producido dentro de la Iglesia Católica -y que por desgracia, aún hoy continúan – son hechos que no podemos pasar por alto. Por eso, presenté este proyecto de ley. Considero que la protección frente a cualquier manifestación de abuso sexual, debe ser una política pública en nuestro país. Tenemos que empezar a ser más firmes cuando estas cosas suceden. Espero realmente que la Ley prospere y apelo a que los miembros de la Iglesia Católica sean conscientes y tomen cartas en el asunto”.

El proyecto de Ley presentado tiene por objeto suspender de manera inmediata, la percepción de las asignaciones económicas percibidas por los miembros de la Iglesia Católica procuradas por el Estado Argentino, cuando los mismos sean denunciados por delitos contra la integridad sexual, tipificados en el Código Penal Argentino.

En caso de que la denuncia quede desestimada el implicado podrá volver a percibir el beneficio. Pero siempre hay que creerle a la víctima, sobre todo si hay menores involucrados. Fiel a la tradición Krausista que imparte la Unión Cívica Radical, lo principal es la protección de la persona en su integridad y dignidad.