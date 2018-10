El 18 de octubre se aplicará en Neuquén la evaluación Aprender

En esta oportunidad se evaluará a estudiantes de sexto grado del nivel primario de todas las escuelas de la provincia (tanto estatales, privadas, urbanas y rurales), en contenidos con participación de maestros y acordados por todas las provincias en Matemática y Lengua.

La ministra de Educación y presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cristina Storioni explicó que los niños y niñas ingresarán en el horario de comienzo de clases del turno habitual de cada estudiante.

Además de Matemática y Lengua, Storioni adelantó que se realizarán cuestionarios de contexto a estudiantes, docentes y directivos para conocer más sobre el ámbito y clima escolar donde desarrollan sus actividades, permitiendo un análisis contextualizado de la información considerando distintas dimensiones y además aclaró que la identidad de los estudiantes nunca queda registrada.

Los aplicadores del operativo Aprender son docentes en actividad capacitados y asignados por la dirección provincial de Planeamiento, estadística y evaluación.

La titular de la cartera educativa recalcó que, según consta en las resoluciones Nº 324/17 del Consejo Federal de Educación y 1328/18 del Consejo Provincial de Educación, los directivos de los establecimientos tienen la obligación de tomar el rol de veedor, y los estudiantes, de asistir a la prueba.

“Esta es una instancia donde podemos revisar y rediseñar en materia educativa con la información relevada, que permite elaborar informes a nivel país, región, provincia y escuela, no sólo de los resultados de las evaluaciones sino también de lo relevado respecto al clima y contexto escolar”, destacó Storioni.

La ministra agregó que a partir de los resultados de Aprender 2016/17 “diseñamos e implementamos el programa provincial de Matemática y Lengua. Además, destacó que los datos obtenidos permitieron la toma de decisiones en materia de política educativa.

En este contexto, algunos de esos datos indican que el 85% de los estudiantes de 5º año manifestó que desea continuar sus estudios, mientras que un 9% no lo sabe; el 33% de los estudiantes encuestados mencionó no haber recibido orientación vocacional para la elección de una carrera y el 32% de los estudiantes encuestados adujeron que la escuela no le brindó información sobre carreras universitarias, terciarias o docentes.

-La causa principal que identifican los directivos para el abandono es la falta de interés en la propuesta y contenidos de la escuela (51%), y que en cuarto lugar con un porcentaje también significativo se encuentra que los estudiantes no consideran que la secundaria sea útil para su futuro (42%).

En este sentido, la ministra Cristina Storioni adelantó “acabamos de acordar con el rector de la UNC, Gustavo Crisafulli, en el marco de acciones conjuntas, realizar orientación vocacional para estudiantes del nivel secundario.