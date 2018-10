ENM: Mujeres piden que no haya fuerzas de seguridad durante el encuentro

Ayer al mediodía, Marita Quiroga, Magalí Stoyanoff y Paz Escobar, encabezaron la presentación del Encuentro de Mujeres en la Terminal de Trelew, acompañadas por una amplia diversidad de integrantes de este movimiento que crece en todo el país. Confirmaron que asistirán al encuentro 50 mil mujeres, y destacaron que podrá participar por primera vez gente de la meseta, la cordillera y el sur de la provincia.

En conferencia de prensa, las organizadoras despejaron cualquier tipo de versión de que durante las marchas puede llegar a haber episodios de «violencia», y sobre todo «hacia los hombres con los que convivimos y por supuesto que van a hacer su vida normal». Consideraron que al calor de los debates que sucedieron en el país este año, «se desató una campaña en contra y queremos alejarnos de eso y llevar tranquilidad», comentaron.

También las mujeres repararon en que sería bueno que los ciudadanos de Trelew eviten hacer las compras ese fin de semana, y en especial en determinados horarios en los que se van a desarrollar las actividades programadas. También recomendaron precaución con la extracción de dinero en los cajeros, y si es posible que eviten circular con vehículos en el centro.

«NOS CUIDAMOS ENTRE NOSOTRAS»

Por otro lado, las mujeres expresaron su posicionamiento respecto del operativo de seguridad a cargo del gobierno provincial. «Nos interesa dejar en claro es que nosotras no pedimos que vengan fuerzas extraordinarias, no pedimos que intervengan fuerzas nacionales. Pero sabemos también que en la zona hay una fuerte presencia militar, más allá que no se la hayamos pedido, ningún ciudadano o ciudadana la haya pedido, y que probablemente se pueda poner a disposición», aclararon.

Consultadas sobre la presencia policial, entendieron que «todo debiera salir de la manera en que fue acordado. Después también puede ser que las propias fuerzas de seguridad entiendan que tienen que brindar algún resguardo particular a algunas instituciones. Eso no es algo que nosotras pensamos ni hemos diseñado en nuestra organización», clarificaron.

En el plano de las suposiciones, las organizadoras no eludieron que el gobierno provincial tomará sus recaudos, pero se ocuparon de remarcar que no es por pedido del Encuentro. «Si entienden que es necesario lo harán y entonces, no sé, habrá vallas por ejemplo, pero no es algo que nosotras hemos pedido. Sí nos hemos ocupado de enfatizar que durante nuestras actividades los principios que existen es que nosotras nos cuidamos entre nosotras y que no necesitamos la presencia de la Policía allí», determinaron.

CRONOGRAMA

Según el crononograma, el viernes 12 será la acreditación de las mujeres que llegan al encuentro. El sábado 13 se congregarán en el autódromo Mar y Valle, donde se realizará la apertura a las 11 horas. Luego comenzarán los talleres de 15 a 18 horas, y posteriormente habrá una nutrida agenda de actividades culturales además de una feria gastronómica y de artesanías. El mismo sábado será la marcha contra los travesticidios y transfemicidos. El domingo 14 continuarán las actividades, que culminarán con la tradicional marcha por Trelew desde las 18.30 horas.

Fuente: elchubut.com.ar