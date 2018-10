Un docente denuncia que lo echaron de un colegio por decir “todes”

“Tengo fuertes indicios de que el motivo sea hablar de ESI y lenguaje inclusivo. Venía de dos años y medio de no tener ni un problema con la institución y de repente voy a trabajar y me llaman de la Secretaría, y me dicen que mi trabajo es hasta ahí”, aseguró el docente al ser entrevistado por la radio Estación Sur, y agregó: “hubo quejas por unas conversaciones que tuve con algunos alumnos y alumnas sobre igualdad de género. Fui a pedir las actas de quejas y la representante legal me dijo que no existían, yo sabiendo que se habían efectuado”.

“Me dejaron sin poder despedirme de los chicos y chicas, con los que por supuesto hay una relación de afecto. Incluso algunas madres se pusieron a llorar cuando se enteraron”, aseguró Pérez Taján.

“Nosotros al docente lo despedimos por una decisión institucional, no por un tema puntual. Como escuela parroquial tenemos un compromiso con las familias y respetamos un ideario con un perfil acorde a la escuela. Queremos alguien que tenga que ver más a los ideales de nuestra institución”, aseguró Gabrtiela Morgade, representante legal del colegio al ser consultada por telefenoticias.com.ar