Ganó el oro en atletismo y le dio su medalla al segundo

Omar no veía un rival en Javier, sino a un compañero. Y el chico no podía creerlo: “Me quedó mirando y preguntaba ‘por qué lo hiciste’. Él se lo merecía. No paraba de agradecer y yo le dije ‘no tenés nada que agradecerme: hoy por tí mañana por mí”.

Todos quedaron sorprendidos con la actitud de Omar. Cuando miró a su alrededor vio al público y a los organizadores llorando de emoción. Y enseguida explotaron los aplausos.

“Sólo quería que ese llanto se convirtiera en alegría y lo logré”, dice Omar con orgullo y tranquilidad.

Omar es el más chico de 7 hermanos y vive con su mamá y su papá.

Va a la escuela de noche porque de día trabaja en el campo para ayudar a su familia. Le quedan 2 años para terminar y cuenta que le va bien, pero que no piensa en el futuro.

De lo único que está seguro es que mientras el cuerpo le responda va a seguir corriendo por las calles de su pueblo, porque le apasiona.