Bariloche: Protección Civil solicitó circular con precaución

La subsecretaria del área, Patricia Díaz, sugirió que aquellas personas que tengan que trasladarse en sus vehículos lo hagan portando cadenas o cubiertas adecuadas debido a la baja adherencia que presentan las calles. También recordó que se deberán respetar las velocidades máximas y evitar las maniobras bruscas.

Entretanto las cuadrillas municipales ya fueron convocadas por las distintas delegaciones, para dar paso a los opeartivos de despeje de vías prioritarias. Estos trabajos estarán acompañados por las tareas ya planificadas desde Vialidad Nacional.

La maquinaria municipal se abocará a la avenida Bustillo, mientras que el personal de la Delegación cerro Otto arrojará arena y sal sobre la avenida Pioneros. La Delegación Sur también mantendrá una motoniveladora en caso de ser necesaria para evitar el congelamiento en la avenida Juan Herman y en los principales ingresos de los barrios. En la zona este el personal completará la limpieza de la calle Esandi para facilitar esa alternativa de conexión.

En todos los casos se priorizan las vías del Transporte Urbano de Pasajeros. Díaz explicó que ya se solicitó a la empresa concesionaria que las unidades retomen sus recorridos con el equipo necesario para transitar.

Por último recordó que, ante cualquier emergencia o pedido de asistencia, se encuentra disponible la línea gratuita 103 con atención las las 24 hs.

RECOMENDACIONES DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

– No circular con vehículos de no ser estrictamente necesario. En caso de no saber manejar en condiciones de hielo y nieve, usar preferiblemente el Transporte Urbano de Pasajeros.

– Si se va a circular, tratar de hacerlo por las vías prioritarias de despeje (http://www.bariloche.gov.ar/noticia2014.php?noticia=702).

– Todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad

– Circular con cubiertas para nieve/hielo, portar cadenas y colocarlas si el vehículo no trepa y/o tracciona

– Llevar siempre las luces encendidas. Las luces no son sólo para iluminar el camino propio, sino para ser visto a tiempo por otros vehículos

– Circular a baja velocidad

– Duplicar la distancia de frenado a 10 segundos entre vehículo y vehículo.

– Evitar las calles con mucha pendiente si no se tiene la experiencia y equipamiento necesario.

– Evitar movimientos bruscos, como volantazos, aceleradas y frenadas repentinas.

– Si eventualmente debe detenerse por desperfectos o accidente, señalice bien la zona, evite accidentes mayores. No obstaculice las vías deteniendo su vehículo sobre el asfalto

– En caso de emergencias o dudas, comunicarse a la línea gratuita 103 de Protección Civil

– Esté atento a las señales de Policía y personal de seguridad

– Consulte periódicamente los medios de comunicación para mantenerse informado del estado de calles y rutas