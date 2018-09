Gira de la Sinfónica Neuquina por el norte de la provincia

En la oportunidad José Luís Giménez y Sofía Bongiovani, de Neuquén Capital cantan Beauty and the best, del film La Bella y la Bestia; Libre Soy, de Frozen. También Emanuel Andrade de Villa Regina, interpreta el tema Recuérdame de la película Coco y Jerónimo Paredes, Un Poco Loco, también de Coco.

La agenda de presentaciones en el interior, comienza con una función el próximo martes 9 de octubre a las 14, en el Gimnasio municipal de Andacollo. El miércoles 10 a las 10, en el Gimnasio municipal de Buta Ranquil y a las 14 en el Gimnasio municipal de Barrancas.

La Fundación Banco Provincia del Neuquén hace extensiva la invitación a jardines, escuelas primarias, secundarias, especiales e instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes. La entrada es gratuita.

La Sinfónica para las Escuelas. Un Concierto de Película es una propuesta cultural, pedagógica y social, que organiza Fundación BPN junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén, que ya pudieron disfrutar más de 20 mil personas de la ciudad de Neuquén, en escenarios como el cine teatro Español y el estadio Ruca Che, Plottier, Centenario, Villa El Chocón, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Mariano Moreno, Loncopué, Las Lajas y Zapala.

Allí, cientos de niños y niñas escucharon por primera vez a la orquesta de la Provincia. La gira por el Norte cuenta con el acompañamiento de las municipalidades de Andacollo, Barrancas y Buta Ranquil.