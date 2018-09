[Video] Testimonios de radicales exiliados

Además de la entrega del premio Julio César Strassera; César con orgullo conmemoró a su padre Adolfo Gass fallecido en 2010 y; quien fuera uno de los exiliados radicales y parte integrante de los relatos de éste libro.

Adolfo Gass, era un prestigioso obstetra, militante radical, embajador en Israel durante el mandato de Arturo Ilia, y detenido por opositor durante el gobierno de Juan Perón por lo que perdió el cargo. En 1973 fue elegido diputado nacional, década en que fundó el Movimiento de Renovación y Cambio, que diez años después como línea interna radical, llevaría a la Argentina a la Democracia de la mano de Raúl Alfonsín.

Adolfo Gass en 1976 obligado por el golpe de Estado en Argentina, se exilió en Venezuela. Rechazó todos los ofrecimientos laborales de Acción Democrática y, trabajó como vendedor de equipos médicos. Esto, no le impidió ser uno de los referentes de los exiliados argentinos, siendo presidente del Comité argentino de Solidaridad en el que recalaron desde montoneros a diferentes referentes de izquierda. En 1982 Adolfo regreso al país casi clandestinamente y un año después; fue elegido como senador, cargo que ocupó hasta 1992.

Su hijo Cesar Gass, en el marco de su alocución, no solo recordó emocionado a su padre, sino que resaltó la implicancia de los DDHH (Derechos Humanos) en la historia argentina. Se ofuscó al mencionar cómo algunos se han apropiado de ellos, como si fueran estándares partidarios, dijo Gass. Cuando sabemos que los DDHH son parte del legado de muchos seres humanos que tal y como nuestros exiliados argentinos han sufrido en carne propia tal vulneración. Sin embargo esto, no les impidió luchar, nada los desanimó a combatir desde afuera a quien transgreda tales derechos. Porque los exiliados no tuvieron opción, debían salvar sus vidas y por eso se fueron, pero nunca abandonaron la causa. Y en mi caso familiar; continuó argumentando Gass, hemos tenido el honor de históricamente, ser parte de la vuelta de la democracia.

Como presidente de la UCR Neuquén, quiero recordarles que, a cinco días de asumir la Presidencia de la Nación, más precisamente el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó el Decreto 187/83, por el cual propició constituir una Comisión Nacional que tendrá como objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país. Así nació la CONADEP, quien relevó miles de casos de desaparición, secuestro, tortura y ejecuciones. En tal sentido, con cada uno de los casos denunciados se conformó un legajo numerado. La Comisión compiló más de 50.000 páginas de documentación, la cual fue entregada al Presidente Alfonsín el 20 de diciembre de 1984, sirviendo de fuente documental para el libro Nunca Más, y el posterior juicio que se llevó adelante contra las Tres Juntas militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, los cuales fueron condenados a cadena perpetua, pero luego bajo la presidencia de Carlos Menem, obtuvieron la amnistía.