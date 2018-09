Un fanático de Xuxa se infartó y murió en el aeropuerto de Ezeiza

Según los testigos, el hombre estaba en un hall del aeropuerto junto a los fanáticos. Al ver a la “Reina de los Bajitos”, se acercó para saludarla pero se desplomó. Entre el tumulto, la cantante vio que algo había pasado pero tuvo que seguir su camino, aunque se notó muy angustiada.

A Mondragón lo trasladaron urgente a un hospital pero no resistió y finalmente falleció. “Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza. Siempre que me veía era emoción pura .A la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue. Es mi seguidor, mi fan y amigo que se volvió ángel. Mi corazón esta apretado por no poder hacer nada para ti a mi lado, lo siento. Voy a guardarte en mi alma”, expresó la artista brasileña al enterarse del desenlace dela historia en las redes sociales.

Xuxa volvió a la Argentina para presentar la franquicia de un centro de depilación del nuevo negocio que tiene en su país natal.