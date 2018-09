[Galería] Jubilados se manifestaron frente al PAMI y denunciaron graves recortes en las prestaciones

“En vez de estar festejando estamos acá reclamando, pensado que no vamos a tener los remedios indispensables para seguir adelante, estamos con un dolor muy grande porque no hay atención y vemos que al presidente no le interesa para nada”, concluyó.

Cabe destacar que varias farmacias dejaron de entregar medicamentos en medio de la disputa de un nuevo acuerdo con el Gobierno en torno a los valores que reconoce la obra social en base a un acuerdo firmado en febrero, con una proyección de la inflación muy diferente a la actual y precios atados a un dolar en alza.

Sin embargo, es inadmisible para el Sindicato que sean los mayores quienes queden de rehenes en medio de las negociaciones, poniéndose en riesgo su salud.

Asimismo, el Gobierno de Macri, lejos de garantizar derechos fundamentales luego de una vida de servicio, presenta en su Presupuesto 2019 un recorte del 20% en el plus que deberían cobrar los nuevos jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares que vivan en la Patagonia, golpeando nuevamente a los segmentos más frágiles de la población.

“Los patagónicos estamos siendo considerados sólo un número por esta clase social de empresarios buitres y millonarios que Gobiernan a costa del sudor de los que hoy son jubilados y de los que están por jubilarse”, señaló por su parte Rodrigo Vicente, Coordinador de Organismos Nacionales de ATE.

En este sentido, ATE ya anunció el paro de 48 horas para el próximo 24 y 25 de septiembre y en ese marco llama a movilizar el 24 desde las 17.30 en las ciudades de Roca, Viedma y Bariloche contras las políticas de ajuste a medida del FMI, presentes en el presupuesto enviado por Macri al Congreso Nacional que estipula un recorte varias veces millonario en el gasto público para el próximo año 2019.

