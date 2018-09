Silvia Horne: “No vamos a aprobar un presupuesto contra el pueblo”

“Vamos a dar un debate con mucha firmeza en el que los diputados nacionales de las vamos a exigir que a nuestras provincias se les garantice la continuidad de la obra pública, las obras de las rutas 22 y 23, del gasoducto cordillerano, también los presupuestos universitarios y de ciencia y técnica, no vamos a permitir recortes en la CONEA, en el INVAP, ni tampoco vamos a permitir el recorte que se ha hecho en Agroindustria, que a la Patagonia nos deja prácticamente sin política agropecuaria”, afirmó Silvia Horne.

También destacó que “el gobierno provincial ha triplicado la deuda de la provincia y está poniendo a los rionegrinos en una condición de callejón sin salida porque renovó para este año los fondos que debe girar, a costa de un endeudamiento muy grande y de un endeudamiento en dólares, creemos que esta cuestión publicitaria del Plan Castello no está significando para el pueblo rionegrino ninguna posibilidad de avance y la rápida adhesión de Weretilneck al presupuesto macrista no es más que un acuerdo político para ver de qué manera puede seguir flotando en la coyuntura electoral del año que viene”.

“Nos preocupa que los costos de estos juegos que hace el gobernador y el gobierno nacional nos peguen sobre los más humildes de la forma que lo están haciendo, Río Negro ha acrecentado la cantidad de merenderos y comedores, Río Negro está aumentado los niveles de movilización y de reclamo, estamos llegando a situaciones muy graves, como hemos tenido en el 2001, en Río Negro hay familias que están caminando sobre las pilas de basura, en Río Negro hay niños que están durmiendo en las calles, en Río Negro la olla popular dejó de ser una herramienta de movilización porque ahora es un lugar donde comer, Río Negro tiene que comenzar a dar una rápida respuesta para que los sectores sociales sean nuevamente incorporados y no expulsados, como está haciendo el actual gobierno”, dijo Horne.

Con respecto al conflicto docente, Horne explicó que plantearon “reponer, con carácter de ley, el tema de la paritaria nacional, como también el de los presupuestos para la educación asignados a las universidades nacionales, a la educación técnica, al control sobre las situaciones edilicias, de las escuelas, hay 600 escuelas sin clases en Buenos Aires, hemos intentando en el Congreso de la Nación y ponerla en agenda”.

La diputada rionegrina resaltó que “los diputados del oficialismo no concurrieron, de Río Negro no concurrió ni Wisky ni Matzen, no hubo quórum, no pudimos dar el debate más que las expresiones en minoría, todos los diputados de los bloques de la oposición estamos recontrapreocupados, estamos planteando que tiene que haber una rápida respuesta, además de la reposición del fondo de financiamiento que permita que las provincias que no tienen fondos propios para afrontar los nuevos salarios docentes puedan recurrir a este fondo”.

Desde el bloque patagónico, que lideran el intendente de Roca Martín Soria y el diputado neuquino Darío Martínez, se impulsa una posición unificada respecto del prespuesto “en defensa del federalismo y en contra del ajuste del ajuste de Macri”. Horne destacó que a partir de la primera reunión realizada en Bariloche, el planteo “tuvo la suficiente fuerza para que el gobierno retrotraiga el quite del beneficio por zona, que venía atado a la rebaja de asignaciones familiares, esto lo consideramos como un logro, como un punto de partida”. También destacó “la necesidad de reactivar el gasoducto cordillerano y garantizar que esté en el presupuesto”.

“Tenemos que trabajar sobre una agenda que consolide otros temas, este miércoles vamos a trabajar en el Congreso sobre el Fondo Sojero, creo que vamos a tener quórum, y esto va a significar para todos los municipios de la Argentina, especialmente los patagónicos, la posibilidad de darle impulso a la pequeña obra pública y no detener las cosas que vienen haciendo, muchas de ellas en contrato con cooperativas de trabajo”, afirmó la diputada

Horne sostuvo que “la Patagonia no puede ser objeto de tarifazos que impidan recorrer las grandes distancias que tenemos, que incrementan los fletes, y también nos unifica el reclamo por el reintegro de las exportaciones por puertos patagónicos” y dijo también que plantean “con mucha firmeza el rol de la Patagonia en defensa de nuestro mar continental, las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur y vamos a tener en octubre una sesión extraordinaria en el Congreso para pedir la derogación del acuerdo con la Foradori-Duncan, es un acuerdo que hizo Cancillería con el gobierno inglés en el que se comprometieron a eliminar obstáculos para que Inglaterra pueda hacer lo que quiera comercialmente en nuestro mares, que también nos unifica”.