Zapala: Jornada sobre prevención del suicidio

Claudia Domínguez, directora del distrito educativo 3 de Zapala afirmó que se le solicitó a Alicia Comelli dicha Jornada, para intentar poner en la mesa temas que afectan a nuestros niñ@s y adolescentes; pudiendo obtener herramientas para evitar tal flagelo social. Rápida y generosamente la Subsecretaria organizó todo, para traernos información, especialistas y experiencias de otras comunidades, concluyó Domínguez.

En tanto que Alicia Comelli, comentó en una radio local, que si bien no hay estudios que den cuenta de razones determinantes que puedan explicar el aumento de casos de suicidios, se observan la incidencia de algunos factores que afectan las vidas de quienes intentan autoinflingirse.

Al respecto; la Subsecretaría continuó diciendo Comelli, no es ajena a esto. Aunque Salud de la Provincia de Neuquén trabaja en la formación de operadores para las distintas áreas, como educación y policía, estamos hoy en Zapala como parte de los diferentes ítems que integran los Derechos Humanos.

Antonio De Bernardini uno de los disertantes, argumentó en su alocución que algunos jóvenes manifiestan en su accionar tales indicios de intento de suicido. Son situaciones en las cuales tenemos que estar atentos; son señales. No debemos desmerecerlas. Porque muchas veces, quienes quieren quitarse la vida, no hablan. No cuentan. No piden ayuda.

El suicidio, es el drama que nadie quiere escuchar, y es un rompecabezas de factores impredecibles y no tan comunes como se piensa.

Si bien es posible la prevención, las respuestas son complejas e involucran actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de jóvenes y niños, al tratamiento eficaz de trastornos mentales, y el control medioambiental de los factores de riesgo para toda la comunidad. Y dentro de este marco, la difusión apropiada de información y una campaña de sensibilización como elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención.