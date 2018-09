A 12 años de la desaparición de Jorge Julio López

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca a manifestarse al cumplirse un nuevo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en la ciudad de La Plata el martes 18 de septiembre, a las 18, en Plaza Moreno; y en la Ciudad de Buenos Aires el jueves 20 en la Ronda de las Madres en Plaza de Mayo.

En tanto, reproducimos a comunicación el comunicado difundido por HIJOS La Plata:

A 12 AÑOS DE LA SEGUNDA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ

Jorge Julio López fue desaparecido dos veces, en dictadura y en democracia. La mayoría de los responsables de su primera desaparición continúan impunes. López fue desaparecido por segunda vez hace 12 años, en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Desde entonces, la lucha y la movilización por su aparición con vida ha sido incesante. La causa judicial que estuvo cargo del juez Manuel Blanco, en cambio, acumula millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones, sin ningún resultado. Por su parte, el gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández, cubrió con un manto de silencio el caso, transformándose en cómplices del encubrimiento, junto a los gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, y el Poder Judicial. Al día de hoy, el gobierno de Macri no ha hecho tampoco ningún avance en la investigación por el caso López.

Frente a la denuncia que el espacio Justicia Ya realizó hace 4 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por el secuestro y la segunda desaparición forzada de López, el macrismo respondió ofreciendo una “mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa”. El mecanismo es parte de la dinámica que contempla la CIDH en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero el macrismo se apura en enmendar amigablemente el tema porque forma parte de una trama de impunidades que de develarse en su total complejidad comprometen enteramente el tan pregonado proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. Máxime cuando el Estado propone la enmienda “sin perjuicio del derecho de efectuar sus objeciones a la admisibilidad de la denuncia o sus méritos, de no prosperar el avenimiento propuesto”. El funcionario macrista que firmó la contestación formal por el Estado argentino es Javier Salgado, funcionario de carrera de la Cancillería argentina que en 2017 gestionó ante la CIDH los reclamos de varios genocidas condenados con el eufemismo de la “situación de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad”.

Con esta maniobra de la “solución amistosa” el macrismo intenta frenar la denuncia de Justicia Ya ante La CIDH por el caso López, porque saben que no vamos a negociar la vida del compañero y vamos a seguir exigiendo juicio y castigo a todos los responsables de su segunda desaparición.

Este año nos encontró enfrentando la provocación del gobierno macrista al darle la libertad de irse a su casa al genocida Etchecolatz. Pero gracias a la inmediata denuncia y la masiva respuesta popular logramos hacer volver atrás semejante beneficio. La Cámara de Casación revocó dicha resolución. Sin embargo seguimos alertas porque todavía falta voltear todas las domiciliarias que consiguió el genocida en el Tribunal 1 de La Plata. Y porque más del 50 % de todos los genocidas judicializados en todo el país gozan del beneficio de la domiciliaria. El TOF 1 de La Plata absolvió en noviembre pasado al represor Juan José “Pipi” Pomares, integrante de las bandas asesinas de la derecha peronista de la CNU, y hace poco más de un mes también le otorgó excarcelación anticipada al genocida Claudio Raúl Grande, represor del CCD “La Cacha” condenado a 13 años de prisión.

Desde el 13 de agosto se encuentra en curso en los tribunales federales de La Plata el juicio por los delitos cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo, que incluye a solo a 19 represores por 84 compañer@s, 31 de ell@s desaparecid@s. En ese juicio el Tribunal convalidó que los genocidas, entre ellos Etchecolatz, no tengan que molestarse siquiera por estar presentes en el debate, y lo siguen por teleconferencia.

En consonancia con esto el presidente Macri, no solo no reconoce que en Argentina hubo un GENOCIDIO, sino que en Julio pasado firmó el repudiable decreto 727/06, en cual avala a las Fuerzas Armadas a la integración operativa de sus funciones en apoyo a las Fuerzas de Seguridad.

Pero no es la primera vez que un gobierno pretende negar la responsabilidad del Estado en el plan sistemático y el carácter genocida de la dictadura: las leyes de obediencia debida y punto final de los radicales, los indultos menemistas, el sostenimiento en la cúpula militar del genocida Ricardo Brinzoni en la Alianza, la ley antiterrorista, el proyecto X y el nombramiento de Cesar Milani al frente del Ejército durante el kirchnerismo son sólo algunos ejemplos.

No es ajeno a este entramado de impunidad el intento de poner en ejecución un nuevo plan Cóndor: evidenciado en la extradición a Chile de Facundo Jones Huala.

No podemos olvidar que Santiago Maldonado fue desaparecido y asesinado por la Gendarmería, bajo órdenes directas de la ministra Patricia Bullrich y su funcionario Pablo Noceti. No podemos olvidar que la Prefectura a cargo de Bullrich fusiló por la espalda a Rafael Nahuel.

No podemos olvidar que son más de 5 mil son los casos que la represión estatal ya se viene cobrando desde 1983. Más de 215 casos de desapariciones forzadas en democracia. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo crean miles de Chocobar para contener el conflicto social que su política económica está agravando.

A la par de esto, el gobierno incrementa la militarización en las zonas de conflicto y permite que se instalen nuevas bases militares extranjeras.

Sin embargo crece también, el repudio de gran parte del pueblo a la violación de las libertades democráticas avalada por un poder judicial siempre tan inclinado al poder de turno.

El 18 de septiembre desde HIJOS La Plata volvemos a marchar con la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada exigiendo:

JUSTICIA POR JORGE JULIO LOPEZ.

BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD. EL ESTADO ES RESPONSABLE! ¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE SU DESAPARICIÓN!

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!!

NO A LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS CALLES!

NO A LA DOCTRINA BULLRICH- CHOCOBAR. BASTA DE GATILLO FACIL!

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL. APARICIÓN CON VIDA YA DE JOHANA RAMALLO!

LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA Y A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR!