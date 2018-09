Horne destacó la unidad y la lucha de los patagónicos

También expresó su repudió a “todas las actitudes persecutorias y antidemocráticas, como la que sufrió la maestra de Moreno que no hacía más que preparar una olla con comida para las escuelas cerradas, hay 600 escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires”.

Silvia Horne advirtió que “vamos a un presupuesto de ajuste, no es un presupuesto, este país no tiene previsibilidad, este gobierno no ha logrado estabilizar las variables económicas más importantes, por lo tanto este presupuesto que proponen es sencillamente un elemento de negociación con las provincias, con los intendentes en función de poder mostrar al Fondo Monetario Internacional que puede hacer un desembolso anticipado y poder llegar a la reunión del G20, en noviembre, con una foto que le permita hacer creer hay un escenario mundial del cual somos parte”.

“Cada uno de nosotros, patagónicos de nacimiento o por adopción, sabemos que la única manera de ponerle un freno a estas políticas de ajuste ha sido juntarnos, nos juntamos circunstancialmente y nos salió muy bien, empezamos por un tema y vamos agregando otras situaciones también coyunturales, como el presupuesto, la necesidad de que no se pare el gasoducto cordillerano, como los reintegros por puertos patagónicos, que las tarifas que pagan nuestros usuarios residenciales sean pagables, como la necesidad de que nuestras industrias sigan funcionando, como es el caso de ALPAT, que su insumo principal es el gas en una provincia que tiene pozos productores de gas”, expresó la diputada rionegrina.

Dijo que la Patagonia “es una región que no solamente ha defendido la educación pública y sus universidades, sino que estamos convencidos que el complejo científico-tecnológico, junto a las universidades y junto a la educación es el único futuro posible, es la única clave que nos va ha permitido el desarrollo”.

Horne abogó también por sostener en el Encuentro Patagónico “la diversidad de espacios que lo integran”. La próxima reunión se convocó para el viernes 5 de octubre, en la ciudad de Ushuaia.