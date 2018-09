Una rionegrina, entre las 10 mejores del país en Matemáticas

Amparo Del Franco, de la ciudad de Río Colorado, alcanzó la 10ª posición a nivel nacional y el 21ª lugar a nivel latinoamericano en las Olimpíadas de Matemáticas.

La iniciativa se llevó adelante a través de Escuelas del Futuro, con la coordinación de PLANIED y la utilización del Programa de Laboratorio Virtual de Matemáticas “Matific”.

Amparo describió que jugó con la tablet y la computadora de su mamá y en el juego había que ganar estrellas para la escuela. “Me gustó participar y me gusta la matemática, me sentí bien y me gustaría seguir participando”, dijo la pequeña alumna.