“Ni la sequía, ni Turquía, ni Cristina, es el modelo”*

Si pudieron evitar la devaluación para ganar en 2017, fue por el brutal endeudamiento y la entrada de dólares para aprovechar la bicicleta financiera generada con tasas de intereses de las más altas del mundo.

El impacto en los precios de la devaluación se agrava, cuando este mismo gobierno elimina retenciones, dejando los precios de los alimentos argentinos a precios internacionales. Paralelo a esto se dolarizaron las tarifas de servicios públicos y los precios de los combustibles. Más devaluación es más inflación, y sin reapertura paritaria e incrementos en jubilaciones y asignaciones, es más pobreza, menos consumo, menos producción y menos empleo.

A su vez, la necesidad de frenar la demanda de dolares hizo que aumentarán las tasas de interés, destruyendo las mínimas posibilidades de que alguien invierta un peso en alguna actividad productiva. Que son las que al fin y al cabo, generan la mayor cantidad de empleo.

El acuerdo con el FMI impide dar marcha atrás con las medidas que causaron la devaluación (eliminación de restricciones cambiarias y financieras). Los dólares que prestaron no se pueden usar para parar la suba del dólar en el pais, y solo sirven para garantizar el pago de la deuda. Es decir, el gobierno no puede (quiere) frenar la devaluación.

En mayo fueron al FMI para reabrir el crédito externo y frenar la corrida, los resultados fueron pésimos:

*El dólar vale casi $ 40.

*10.000 M de los 15.000 M ya se fugaron.

*El crédito sigue cerrado (por suerte).

*La tasa de referencia es del 60% (imposible que existan inversiones productivas)

Hoy, Dujovne viaja a “renegociar” con el FMI, el adelanto de los U$S, para garantizar el pago de la deuda 2018/19 y para ver si pueden usar los U$S para “frenar” la suba del tipo de cambio.

A cambio, va a ofrecer MAS AJUSTE, menos salud, menos ciencia y tecnología, menos obra pública, menos seguridad social, menos recursos para Provincias y Municipios, etc. Aunque la historia económica indique que el ajuste profundiza la recesión y el déficit; y que la realidad indique que los niveles de desocupación y pobreza son alarmantes.

En los anuncios de ayer, no hay nada que explique cómo van a impulsar la producción y el empleo, o parar la inflación, lo único que importa es pagar la deuda y hacer el ajuste para el FMI.