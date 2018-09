Cripal, rumbo al centro del país

Poeta Lugones de Córdoba (club el anfitrión), Crol de Rosario, el Centro de Educación Física N°17 de Corrientes y el Cripal de Río Negro, animarán el primero de los clasificatorios.

Los de Juan Carlos Cerezuela necesitan y quieren lograr una buena ventaja deportiva, para definir en el Vicente Scuadroni el ingreso a Play Off los días 13 y 14 de octubre.

El fixture

Sábado 8/9

09.30 CEF 17 vs Poeta L

11.15 Cripal vs Crol

18.30 Cripal vs CEF 17

20 hs Poeta L. vs Crol

Domingo 9/9

09.30 Crol vs CEF 17

11.15 Poeta L. vs Cripal

Todas las alternativas de los partidos que dispute en conjunto rionegrino se pueden seguir a través de Contacto deportivo por la 96.9 radio conceptos de Villa Regina. Por la web conceptosfm.blogspot.com