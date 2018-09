“El problema de la argentina es la política de Macri”

En este sentido, destacó que medidas de distribución equitativa que otrora fueron criticadas por el sector macrista, ahora aparecen como soluciones para satisfacer demandas exteriores. “Las retenciones, que resultan tan odiosas en la jerga macrista, antes estaban para mejorar la distribución del ingreso y ahora para pagar y cumplir con el FMI”, aseguró el titular del Parlamento rionegrino.

Para el vicegobernador, las últimas medidas anunciadas no permitirán reparar ni mínimamente todo el daño producido. “En un solo día el sistema financiero le provoca al país una sangría equivalente a lo que ahorrará Macri con la disolución de ministerios emblemáticos, como el de Trabajo, por ejemplo”, explicó.

“Y esa fuga de divisas, sostenida mediante un proceso suicida de endeudamiento lamentablemente no cesará”, apuntó Pesatti y remarcó que “Macri lo admitió en su mensaje, cuando anticipó que la pobreza va a aumentar, confesando su fracaso absoluto, pues él ganó las elecciones prometiendo el cínico objetivo de pobreza cero”.

En el mismo sentido, el vicegobernador felicitó “a los intendentes de Juntos Somos Río Negro y de otros espacios políticos que no se callaron para expresar la disconformidad con el ajuste de Macri, en particular con la decisión tomada sobre el fondo solidario sojero”.