Congreso Patagónico de Derecho Constitucional y Derechos Humanos

Saludo de apertura del señor presidente del Superior Tribunal De Justicia de la provincia de Río Negro, Dr. Enrique Mansilla. 9 Am Saludo de apertura del señor presidente de la Legislatura de la provincia de Río Negro, Prof. Pedro Pesatti. 9.05 Am Saludo de apertura del señor gobernador de la provincia de Río Negro, Dn. Alberto Weretilneck. 9.10 Am Palabras inaugurales a cargo del señor presidente del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales De Justicia, Dr. Sergio Barotto. 9.15 Am PRIMER PANEL – LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EUROPA Y LATINOAMÉRICA 9.30 Am Presidentes del Panel: Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, Universidad Autónoma, México – María del Carmen Battaini, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vicepresidente: Tommaso Edoardo Frosini, Universidad de Nápoles, Italia. Panelistas: Marco Olivetti, Universidad UMSA de Roma, Italia. Isaías Rivera Rodríguez, Universidad Panamericana, México. Pierángelo Grimaudo, Universidad de Messina, Italia. Sergio Barotto, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro. Conferencia magistral a cargo del Dr. Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 12.30 Pm SEGUNDO PANEL – DESARROLLOS Y DESAFÍOS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LOS ORDENAMIENTOS LATINOAMERICANOS Y EUROPEOS 3 Pm Presidentes del Panel: Cleverton Cremosene, Brasil – Alejandro Panizzi, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut. Vicepresidente: Ernesto Contreras Lamadrid, Universidad Autónoma, México. Panelistas: Marcelo López Alfonsín, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Adelina Loianno, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Andrea Morrone, Universidad de Bologna, Italia. Boris Barrios González, Panamá. TERCER PANEL – LA DOCTRINA DEL PRECEDENTE INTERNACIONAL Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO INTERNO 5 Pm Presidentes del Panel: Raúl Contreras Bustamante, Universidad Autónoma, México – Enrique Peretti, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz. Vicepresidente: Ida Nicotra, Universidad de Catania, Italia. Panelistas: Osvaldo Gozaini, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Eleonora Ceccherini, Universidad de Génova, Italia. Manuel de Jesús Corado de Paz, Universidad de Chiapas, México. Daniel Sabsay, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Conferencia magistral a cargo del Dr. Carlos Ayala Corao (Venezuela) ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 6.30 Pm

CUARTO PANEL – EL MARGEN DE APRECIACIÓN NACIONAL (MAN). SU DESARROLLO EN EUROPA, SU INSIPIENCIA EN LATINOAMÉRICA 9 Am Presidentes del Panel: Alberto Fabián Mondragón Pedrero, Universidad Autónoma, México – Soledad Gennari, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. Vicepresidente: Manuel Riera, Universidad Católica, Paraguay. Panelistas: Ana Mastromarino, Universidad de Turin, Italia. Luiz Arcaro Conci, Universidad de San Pablo, Brasil. Alfonso Santiago, Universidad Austral, Argentina. Calógero Pizzolo, Universidad de Buenos Aires, Argentina. QUINTO PANEL – CONTROL DE CONVENCIONALIDAD E IDENTIDAD CONSTITUCIONAL 10.30 Am Presidentes del Panel: Ginevra Cerrina Ferroni, Universidad de Florencia, Italia – Elena Fresco, Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa. Vicepresidente: Robert Marcial González, Universidad Católica, Paraguay. Panelistas: Luca Mezzetti, Universidad de Bologna, Italia. Jorge Alejandro Amaya, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Marcelo Figueiredo, Universidad de San Pablo, Brasil. Marianna Abramova, Universidad de Lomonosov, Rusia. Conferencia magistral a cargo del Dr. Horacio Rosatti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 12.30 Am PALABRAS DE CIERRE