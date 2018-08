“Jazz, Swing y Tap” en Roca

El programa está integrado por “On the sunny side of the street” de Jimmy McHugh, “I’ve found a new baby” de Jack Palmer y Spencer Williams, “Stompin’ at the Savoy” de Edgar Sampson, “I can’t give you anything but love” de Jimmy McHugh, “In the mood” de Joe Garland, “Cotton tail” de Duke Ellington, “Mahogany hall stomp” de Louis Armstrong, “Moonlight serenade” de Glenn Miller, “I don’t mean a thing” de Duke Ellington, “Summertime” de George Gershwin, “Moonglow” de Will Hudson e Irving Mills y “Sing, sing, sing” de Louis Prima.

El Grupo de Jazz de Fundación Cultural Patagonia está conformado por Luis Cide, guitarra y dirección; Sabina Muruat, piano; Leonardo Álvarez, batería; Víctor Valdebenito, contrabajo; Guillermo Lancelotti, trompeta y flugelhorn; Alan Tetchiev, saxos y clarinete; y Mario Silveri, saxo tenor y barítono. Como invitados, actuarán Camilo Rivera Santafe, trompeta; Emanuel Ripol, trombón; y la cantante Alfonsina Magariño.

Los bailarines en escena, serán Bianca Cinquegrani, Lucía Rizzone, Morena Barrios, Romina Salazar, Daniela Pollo, Carlos Bertoni, Fabricio Michel y Santiago Acosta.

Las localidades anticipadas estarán en venta, de lunes a viernes de 8,30 a 12,30 y de 14 a 20, en la Secretaría de Fundación Cultural Patagonia, Rivadavia 2263, Roca. Para mayor información, comunicarse al (0298)-4432590.

El valor de las mismas es $300 la entrada general (Descuento 2 x 1 para Socios del Club Río Negro), $150 para jubilados y $70 para alumnos del IUPA.