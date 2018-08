28 de agosto: paro y movilización provincial

“Hay medidas del gobierno nacional”, señaló Aguiar, “que castigan no solo a todo el país, sino particularmente a quienes estamos en la Patagonia: La eliminación de los beneficios de la zona desfavorable, las asignaciones familiares, la amenaza o intento de quitar el plus por zona austral, el fondo sojero que ya no se coparticipa sobre las provincia ni los municipios, la futura eliminación del subsidio a los transportes, sin lugar a dudas hay un futuro de pobreza y desocupación sino asumimos que la respuesta la tenemos que dar en la calle”.

En lo provincial Aguiar dijo “estamos en el medio de una discusión salarial, esperamos que el gobierno entienda que tiene que realizaron los esfuerzos necesarios para no sumarse al ajuste, cualquier propuesta salarial por debajo de la inflación sería sumarse al ajuste nacional”.

El Secretario General de la CTA Autónoma señaló también que “la medida de fuerza es contra el ajuste del gobierno nacional que se tiene que transformar en un claro mensaje para el gobierno provincial. No vamos a aceptar que en Río Negro el ajuste pase por la pérdida de puestos de empleo, por el salario, ni por las prestaciones públicas”.

Sabino Kucich de Cadejur dijo “este gobierno se va a destacar por colocar al 70% de los jubilados que cobra la mínima, bajo la línea de pobreza y cuidado, que está cerca de la línea de indigencia. Necesitamos decirle a la Patagonia que se viene una serie de recortes. En unos días en Comodoro Rivadavia se va a realizar un “patagonazo”, (…) que el país entienda que no es lo mismo vivir acá que en Capital Federal. El año que viene vienen por la reforma jubilatoria”.

Se convocó a la comunidad a participar de la marcha, “la unidad es la que nos va a salvar”, la lucha nos permitirá seguir defendiendo derechos, expresaron.

Tomaron la palabra en la conferencia Gabriel Gatica, de la CGT Zona Atlántica; Adriana Saber SITRAJUR y CTA de lxs Trabajadorxs; Lorena Alan CTEP; Por UnTER Patricia Cetera, Secretaria General, Marcelo Nervi, Secretario Adjunto, participó también Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización.

Los ejes que se acordaron son: Paritarias libres y sin techo; En defensa del 40% de zona desfavorable; En defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto; Contra la reforma laboral; Contra el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional; Por la creación del Consejo del Salario, Desarrollo Económico y Social.

La concentración será a las 10:00 horas, la CGT Zona Atlántica Río Negro en rotonda Islas Malvinas y CTA Río Negro de les Trabajadores y CTA Río Negro Autónoma en Rotonda Paulo VI.