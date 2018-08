Habrá descuento para los docentes que paren

“A mi me interesaría que los chicos tengan clases”, remarcó Silva, quien señaló que en el mismo sentido se han expresado gran cantidad de madres que han tomado contacto con ella a través de las redes sociales.

Aseguró además que uno de los sus principales intereses en la gestión es que se cumpla con los 190 días de clases previstos en el calendario. Ante la posibilidad de que no se efectúen los descuentos o que el tema pueda resolverse en la mesa de negociaciones, Silva descartó esa posibilidad “yo muy negociadora en eso no he sido”.

fuente: Diario La Palabra